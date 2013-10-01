Kinderwagens Babyzen YoYo en Kidsriver Sinny gesneuveld in test

De Consumentenbond test kinderwagens op vele aspecten, waaronder de stevigheid. De wagens worden daartoe onder andere op een rollerband met hobbels gezet. Deze band maakt 72.000 omwentelingen, wat neerkomt op zo'n 86 kilometer. De buggy's YoYo van het merk Babyzen en Sinny van Kidsriver gingen daarbij tot tweemaal toe kapot.

Babyzen YoYo

Van de YoYo knapte bij het ene exemplaar de stang in de buurt van het boodschappenmandje. De tweede keer ging de verbinding van een stang met het boodschappenmandje kapot.

Beide situaties leverden geen gevaar op, maar de buggy werd er wel onbruikbaar door. Hij werd instabiel, het boodschappenmandje was niet meer bruikbaar en het inklappen werd verhinderd.

In onze beoordeling krijgt de Babyzen YoYo daardoor flink veel puntenaftrek. Fabrikant Babyzen erkent het probleem en werkt aan een verbeterde versie. Zodra deze er is, zullen wij hem testen.

Kidsriver Sinny

Bij de Sinny van Kidsriver liet de verbinding van 2 stangen los bij beide exemplaren die wij testten. Ook hier was er geen direct gevaar, maar de buggy werd er wel minder stevig van. Dat hoort niet te gebeuren. Deze wagen kreeg eveneens puntenaftrek bij onze beoordeling.

De fabrikant erkent het probleem en heeft de wagens, normaal te koop bij Babypark en Wehkamp, teruggetrokken uit de handel. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Als er een definitieve oplossing is, zullen wij deze vernieuwde buggy eveneens testen.

Bekijk de testresultaten van deze en de andere geteste kinderwagens.