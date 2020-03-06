VidaXL kinderwagen uit de verkoop wegens Consumentenbondtest

Noëlle van der Weel Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:6 maart 2020
Bij de test van de VidaXL kinderwagen, gekocht bij de gelijknamige koopjeswebsite, bleek de wagen niet aan alle eisen van de veiligheidsnorm te voldoen. Het grootste probleem was dat de trekker van de rits waarmee de kap vastzit aan het zitje en de reiswieg slecht bevestigd was. Hierdoor brak hij met het grootste gemak af.
Verder vonden we scherpe randen aan de onderkant van het meegeleverde autostoeltje, bij de plaats waar hij op de adapters wordt geklikt. Die wijzen op een slechte afwerking. Ook de gaten voor de bevestiging van de bumperbar hebben scherpe randen. Een peutervingertje kan hierin vast komen te zitten.
Toen we deze resultaten zoals gebruikelijk opstuurden naar de fabrikant, liet hij direct weten dat de verkoop van de VidaXL kinderwagen was stilgelegd. Volgens de fabrikant worden de problemen die we vonden opgelost. Ook wordt de productinformatie aangepast naar de eisen van de veiligheidsnorm.
De Consumentenbond is blij dat de fabrikant meteen maatregelen heeft getroffen en de kinderwagen wil aanpassen naar de eisen van de veiligheidsnorm. We houden in de gaten wanneer de wagen weer te koop is en zullen hem dan ook testen.
De fabrikant verwacht dat het nog een aantal maanden duurt tot de VidaXL-kinderwagen weer te koop zal zijn.
Consumenten die een VidaXL-kinderwagen hebben gekocht en zich zorgen maken over de veiligheid van de wagen, kunnen contact opnemen met de klantenservice van VidaXL:
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