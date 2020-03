VidaXL kinderwagen uit de verkoop wegens Consumentenbondtest

Nieuws|De fabrikant van de VidaXL kinderwagen heeft naar aanleiding van onze testresultaten de kinderwagen uit de handel genomen. Hij zegt dat hij eerst de problemen wil oplossen die we in onze test aantroffen bij deze kinderwagen.

Bij de test van de VidaXL kinderwagen, gekocht bij de gelijknamige koopjeswebsite, bleek de wagen niet aan alle eisen van de veiligheidsnorm te voldoen. Het grootste probleem was dat de trekker van de rits waarmee de kap vastzit aan het zitje en de reiswieg slecht bevestigd was. Hierdoor brak hij met het grootste gemak af.

Scherpe randen

Verder vonden we scherpe randen aan de onderkant van het meegeleverde autostoeltje, bij de plaats waar hij op de adapters wordt geklikt. Die wijzen op een slechte afwerking. Ook de gaten voor de bevestiging van de bumperbar hebben scherpe randen. Een peutervingertje kan hierin vast komen te zitten.

'Problemen worden opgelost'

Toen we deze resultaten zoals gebruikelijk opstuurden naar de fabrikant, liet hij direct weten dat de verkoop van de VidaXL kinderwagen was stilgelegd. Volgens de fabrikant worden de problemen die we vonden opgelost. Ook wordt de productinformatie aangepast naar de eisen van de veiligheidsnorm.

Consumentenbond blijft polsen

De Consumentenbond is blij dat de fabrikant meteen maatregelen heeft getroffen en de kinderwagen wil aanpassen naar de eisen van de veiligheidsnorm. We houden in de gaten wanneer de wagen weer te koop is en zullen hem dan ook testen.

De fabrikant verwacht dat het nog een aantal maanden duurt tot de VidaXL-kinderwagen weer te koop zal zijn.

Contactmogelijkheden voor bezorgde consumenten

Consumenten die een VidaXL-kinderwagen hebben gekocht en zich zorgen maken over de veiligheid van de wagen, kunnen contact opnemen met de klantenservice van VidaXL:

webservice@vidaxl.nl

telefoonnummer 088-123 24 00 (ma t/m vrij, 09:00 tot 17:00 uur)

Mocht je na contact met VidaXL niet tevreden zijn met het antwoord, laat het ons dan weten via onze Community.

Meer lezen: