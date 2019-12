Inbouwkoelkasten getest

De Beste uit de Test is niet de enige koelkast met een hoog testoordeel: 4 inbouwkoelkasten zonder vriezer krijgen een testoordeel boven de 8. Voor 1 testonderdeel krijgen ze zelfs allemáál een 10. De Beste uit de Test krijgt een 10 voor zijn energieverbruik.

Zonder vriezer

De goede resultaten lijken hem vooral te zitten in de afwezigheid van een vriezer. Voor een koelkast met een viersterrenvriezer is het vaak lastig om de temperatuur in het koeldeel op 4 °C te houden terwijl de vriezer op -18 °C moet blijven. Zeker als in één keer een grote hoeveelheid ongekoeld eten in de vriezer wordt gelegd om in te vriezen, slaat de temperatuur in de koelkast nogal eens op hol. De meeste koelkasten zonder vriezer hebben hier geen last van. De inbouwmodellen in deze test doen het dan ook bijna allemaal uitstekend op koelvermogen.

Onvoldoende

Helaas betekent dit niet dat je blindelings elke geteste inbouwkoelkast zonder vriezer kunt kopen. Een aantal krijgt een dikke onvoldoende voor koelvermogen of stroomverbruik, en kunnen de temperatuur niet goed op peil houden.

