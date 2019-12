A+++ koelkast niet per se de allerzuinigste

A+++ is de zuinigste energielabelklasse voor koel(vries)kasten. Maar niet elke koelkast met een A+++label is automatisch de allerzuinigste. Uit de koelkastentest van de Consumentenbond blijkt dat het verbruik van de zuinigste en minst zuinigste koelkasten met een A+++energielabel fors uiteen loopt. Zo verbruikt de minst zuinige A+++koelkast uit de koelkastenvergelijker jaarlijks 45 kWh méér dan de zuinigste. Dat is bijna een derde van het totale jaarverbruik van de zuinigste A+++!

Heel jaar gratis stroom

Maar zelfs met de minst zuinige A+++koelkast kun je nog flink op de energiekosten besparen als je er een oude, onzuinige koelkast mee vervangt. De zuinigste A+++koelkast uit de koelkastenvergelijker verbruikt nu 0,54 kWh per liter bruikbare inhoud per jaar. De minst zuinige A+++ 0,69 kWh. Ter vergelijking: in 2000 verbruikte de efficiëntste koelkast uit de test nog 1,14 kWh per bruikbare liter. Voor een koelvrieskast van gemiddelde grootte (zo’n 250 liter bruikbare koel- en vriesinhoud) scheelt dat jaarlijks 113 kWh oftewel ruim €25 als je de oude koelkast vervangt met de minst zuinige A+++koelkast, en ruim €34 als je hem met de zuinigste A+++ vervangt. Voor die €34 kun je de zuinigste A+++koelkast een heel jaar van stroom voorzien!

Kijk hier voor meer informatie over het energielabel op koelkasten.

Lees hier wat de zuinigste koelkasten zijn.