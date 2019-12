Eerste indruk|Samsung richt zich op makkelijker opbergen en energiebesparing met de Food ShowCase: een koelkastdeur die je in twee delen kunt openen. Hij is voorlopig alleen beschikbaar op twee Amerikaanse modellen: de RH57H90507F (vanaf €3100) met een A+energielabel en de RH57H90707F (vanaf €3200) met een A++label.

Samsung Food ShowCase

Conclusie

De Samsung Food ShowCase is vooral een geinige gadget in een mooie koelkast – die behoorlijk aan de prijs is. Voor ruim €1000 minder heb je een van de Samsung-koelkasten van eenzelfde model en grootte en met vergelijkbare specificaties maar zónder ShowCase-deur (en zonder uitgebreid digitaal display).

Met de ShowCase-deur heb je inderdaad bepaalde etenswaren zoals dranken voor het grijpen zonder dat je daarvoor de gehele koelkast hoeft te openen, maar de ShowCase-deurvakken zijn niet voor alle soorten spullen geschikt. En uiteindelijk zullen er toch ook veel artikelen zijn die je vaak nodig blijkt te hebben die niet (meer) in de deurvakken passen. Het is daarom maar de vraag of de ShowCase-deur inderdaad het extra opberggemak biedt waar Samsung zo juichend over opgeeft.

Het is waarschijnlijk waar dat er minder kou ontsnapt uit de koelkast met de ShowCase-deur dan wanneer je de gewone grote (InnerCase-)deur opent. Maar dat je daar merkbaar veel energie mee bespaart is onwaarschijnlijk, vooral omdat de twee modellen met hun A+ en A++energielabel niet bepaald uit de zuinigste energieklassen komen.

ShowCase-deur

Op de fraaie deurhandgreep staat aangegeven waar je hem moet vastpakken: met het bovenste gedeelte open je de ‘InnerCase’, met het onderste deel van de greep – dus ook bereikbaar voor de kinderen - de ‘ShowCase’. Dit voelt zó vanzelfsprekend en gaat zo natuurlijk dat je het eigenlijk van meet af aan en zonder erbij na te denken goed doet.

Deurvakken

De 'InnerCase' is wat eigenaars van een gewone koelkast ‘de koelruime’ zouden noemen. Geen verrassingen daar, behalve dat de vakken in de deur een stuk dieper zijn dan je zou verwachten. Dat heeft natuurlijk met het ShowCase-systeem te maken. In de deurvakken zit in de breedterichting een verwijderbare scheiding, zodat je twee verpakkingen achter elkaar kunt zetten. De ene verpakking staat dan vooraan bij het openen van de InnerCase-deur, de andere bij de ShowCase-deur. Handig? Tja.



Vooral voor flessen

De ShowCase-deurvakken zijn vooral geschikt voor flessen, drankpakken en potten. Er zijn ook twee vakken met een klep, maar we konden niet bedenken waarvoor die bij uitstek geschikt zouden zijn.

Groente en fruit kun je niet in de deurvakken opbergen, en ook voor vleeswaren lijken de ShowCase-opbervakken niet logisch. Samsung noemt met name kinderen in de toelichting van het opberggemak. Die vinden waarschijnlijk de ijs- en waterdispenser - die ook op veel andere side-by-sidemodellen zit - een stuk interessanter dan een 'eigen' vakje in de deur.

Energieverbruik

Samsung baseert zijn uitspraak ‘energiebesparend’ voor de ShowCasemodellen waarschijnlijk op het feit dat er bij het openen van alleen de ShowCasedeur minder kou ontsnapt uit de koelkast met de volledige (InnerCase) deur. Omdat je inderdaad met de ShowCasedeur het koeldeel minder ver opent dan met de ‘gewone’ koelkastdeur, is die veronderstelling vermoedelijk ook wel waar. Maar het is lastig na te gaan hoeveel het in de praktijk daadwerkelijk scheelt.

Bovendien valt die eventuele besparing hoogstwaarschijnlijk volkomen weg tegen het hoge energieverbruik van deze twee koelkasten – een kwaal waar side-by-sidemodellen sowieso snel last van hebben. De zuinigste van de twee - de RH57H9070F - verbruikt volgens het energielabel 359 kWh per jaar, oftewel ruim €80 aan energiekosten. Daar krijg je dan wel een flinke ruimte voor terug, maar als je die niet ten volle benut is het zonde van de energie.

Wat is de Samsung Food ShowCase?

De Food ShowCase van Samsung is in feite een dubbele deur die geleverd wordt op enkele side-by-sidemodellen van Samsung. Je kunt de deur in twee delen openen. Met de ‘InnerCasedeur’ open je beide deuren, en krijg je toegang tot het gehele koeldeel. Met de ‘ShowCasedeur’ open je alleen het ‘voorste’ gedeelte van de deur zelf: de vakjes en bakjes die normaalgesproken in de deur zitten, blijven nu op hun plaats. Met de geopende ShowCasedeur kun je alleen bij de deurvakken, niet bij de rest van de koelkast.

Samsung schrijft op zijn website over de Food ShowCase onder meer:

'Ideaal voor veelgebruikte en kort houdbare producten.'

'Levensmiddelen blijven beter op de juiste koeltemperatuur als de deur wordt geopend.'

'Energiebesparend en Milieubewust.'

'Optimaliseert het gebruik van de ruimte.'

De Food ShowCase is op dit moment leverbaar op 2 Samsung-modellen, beide van het type side-by-side:

Model: RH57H90507F Model: RH57H90707F Prijs: vanaf €3100 Prijs: vanaf €3200 Energielabel: A+ Energielabel: A++ Opmerking verkrijgbaarheid: nauwelijks aangetroffen (medio juni 2014).

Op beide modellen zit bovendien:

een ijsblokjesmaker;

een waterdispenser;

een digitaal bedieningspaneel aan de buitenkant.

Beide koelkasten vallen in klimaatklasse SN-T.

Let op: geen van beide modellen heeft no frost in de vriezer.

Ieder zijn eigen vakje

Samsung is erg bezig met opberggemak in zijn koelkasten:

uitschuifbare plateaus;

XL-laden

(en nu) ShowCase-deur.

Het opberggemak van de ShowCasedeur hinkt op 2 gedachten. De ene is dat verschillende soorten producten (citaat: ‘kaas, sauzen, dranken, snacks, kinderen [sic] en overige items’) een eigen plekje hebben.

De andere is de indeling in 3 zones:

bovenaan de 'Kookzone' (op de website van Samsung gesymboliseerd voor een vrouwenfiguurtje in schort die een groot dienblad vasthoudt);

in het midden de 'Familiezone';

onderaan de 'Kidszone'.

Oftewel: ‘Iedereen vindt hier heel gemakkelijk waar die naar op zoek is’.

Benieuwd wat wij vinden van de Samsung FoodShowCase-koelkasten? Bekijk onze conclusie.