Eerste indruk|Een koffiezetapparaat waarmee je naast een kan ook 1 kopje of een reismok filterkoffie kunt zetten. Ook kun je er thee en ijskoffie mee maken. Is dat de hoge prijs waard?

Conclusie

Het is bijzonder dat je met de Braun MultiServe een grote kan en 1 kop hete filterkoffie kunt zetten. Maar de voorgeprogrammeerde 'groottes' maken het lastiger om de koffie naar eigen smaak te zetten.

De theefunctie en de timer zijn leuke extra functies. Toch halen alle mogelijkheden een deel weg van de eenvoud van een goedwerkend koffiezetapparaat.

Het apparaat is wel duur: €230. Terwijl je al een prima koffiezetapparaat koopt voor minder dan €100. Die zetten ook kleine hoeveelheden koffie op goede temperatuur. En dan kun je nog een (thee-)waterkoker kopen.

NB: dit koffiezetapparaat verschijnt begin augustus in de test koffiezetapparaten.

Voor- en nadelen

Voordelen

Goede temperatuur bij kleine hoeveelheden

Timer, handig voor een pot koffie

Verwijderbaar waterreservoir

Ruime kan (1600 ml)

Snel een volle kan koffie

Theewater in verschillende temperaturen

Nadelen

Extra handelingen t.o.v. een gewoon koffiezetapparaat

Voorgeprogrammeerde 'koffiegroottes' voelt wat rigide

Bediening niet intuïtef en weinig 'feedback'

1 kopje koffie duurt 4 minuten

2 kopjes zetten is niet voordehand liggend

Duur apparaat

Koffie in 7 groottes

De Braun MultiServe onderscheidt zich doordat je verschillende voorgeprogrammeerde groottes koffie kunt kiezen. De hoeveelheid koffie bepaal je met een selectorknop. Niet met de hoeveelheid water in het reservoir. Ook op het koffieschepje staan de verschillende voorgeprogrammeerde groottes.

Het voelt wel wat rigide. Misschien bepaal je liever zelf hoeveel koffie en water je per kop gebruikt. Het is jammer dat er geen hoeveelheden of mililiters op de selector en het waterreservoir staan. Het is wel handig dat je niet precies het water hoeft af te meten of de watertank hoeft bij te vullen. Maar je vergeet wel gauw de knop om te zetten naar de gewenste grootte, omdat dat een extra handeling is.

Kies je voor een kan, dan gaat het warmhoudplaatje 40 minuten aan (en telt de teller de minuten af; “versheidsindicatie”).

Koffie in 3 sterktes

Je kunt koffiezetten in 3 sterktes: mild, gold, strong. Het verschil zit in de extractieduur. En mogelijk ook in de manier waarop het water op het filter komt. We proeven slechts een klein verschil. Je kunt beter meer koffie toevoegen. De voorgeprogrammeerde hoeveelheid koffie en water geven niet de sterkste koffie.

Een enkele kop koffie

"Single serve zonder cupje" staat er op de doos. Het is zeker handig dat je een enkele kop koffie kunt zetten. De koffie is goed op temperatuur. Daar hebben koffiezetapparaten bij zo’n kleine hoeveelheid nogal eens moeite mee.

Qua snelheid is zo'n mok filterkoffie (uiteraard) niet vergelijkbaar met een koffiecupmachine. Daar doet hij 4 minuten over, terwijl een koffiecupmachine dat in minder dan een minuut doet. Maar ook andere koffiezetapparaten zetten de minimale hoeveelheid (2 á 3 kopjes) vaak sneller.

Een kopje kun je op de kophouder plaatsen. Deze is vrij laag en je kunt de hoogte niet instellen. Dat maakt dat de koffie spettert in het kopje.

Voor kopjes of thermosbekers gaat het warmhoudplaatje niet aan. Dit bespaart energie.

Maar hoe zet je 2 koppen?

Daar is eigenlijk geen mogelijkheid voor. Het beste vul je dan toch het waterreservoir met de afgepaste hoeveelheid. Op de kan staan wel aantallen (grote) koppen aangegeven. Vervolgens kies je dan een halfvolle kan (5 koppen). Hij pakt dan water totdat het reservoir leeg is. Daarvan geeft hij vooraf of achteraf geen melding.

3 van de 7 'groottes' zijn voor een reismok, thermosbeker of thermosfles. Dat voegt weinig toe. Behalve dan dat het warmhoudplaatje niet onnodig wordt opgewarmd als je anders een kan zou zetten. Voor 2 koppen kun je ook kiezen voor 'reismok L'.

Bediening

Om koffie te zetten moet je een stuk meer handelingen uitvoeren dan bij een doorsnee koffiezetapparaat;

Het apparaat aanzetten. De hendel in de ‘koffiestand’ zetten. De selectorknop op de gewenste grootte zetten. De gewenste sterkte kiezen. Voor een ijskoffie moet je nog een keer extra klikken; 'over ice' + sterkte.

Er is weinig feedback bij het bedienen. Je krijgt geen signaal als de hendel nog in de verkeerde stand staat. Als er te weinig water in het reservoir zit voor de gekozen grootte, of als ‘ie daadwerkelijk aan de slag gaat. Ook kun je niet duidelijk zien of de timer aanstaat. Je staat dus regelmatig te kijken of er wat gebeurt.

Je krijgt wel een signaal als de klep openstaat, als er helemaal géén water is en als de koffie klaar is. Dat is prettig.

Geen automatische druppelstop

Als je bij een koffiezetapparaat de kan onder het apparaat vandaan haalt, zorgt de druppelstop er automatisch voor dat er geen koffie meer druppelt. Bij de MultiServe gebruik je niet altijd een kan, waardoor de druppelstop niet automatisch in werking gaat. Hiervoor moet je een hendel omzetten. Als je die vergeet terug te zetten, zet het apparaat geen koffie.

Thee zetten

Naast koffie maakt de Braun MultiServe ook thee. Dat gaat via een aparte heetwateruitlaat, waardoor het nooit naar koffie zou smaken. Toch smaken de eerste theekopjes naar koffie. Waarschijnlijk doordat er nog koffie van bovenaf in het kopje drupt, als er net koffie is gezet. Na een paar dagen thee en koffie zetten, komt er wel puur theewater uit.

Voor verschillende soorten theewater kies je uit 6 verschillende temperaturen. Die variëren van 70 tot 95 graden. In de handleiding staat welke temperatuur je voor verschillende soorten thee kunt gebruiken. Leuk, maar dit zal slechts een enkeling aanspreken.

Over ice ijskoffie

Met de knop 'over ice' kun je ijskoffie zetten. Daarvoor voeg je zelf ijsblokjes toe. De functie maakt een hete, halve (dus sterkere) kop, die door de ijsblokjes afkoelt. Deze functie is eigenlijk overbodig. Je kunt zelf een klein kopje en dubbele hoeveelheid koffiepoeder kiezen.

