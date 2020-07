Braun KF9170 SI MultiServe

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Braun KF9170 is een koffiezetapparaat met glazen kan en heeft uitgebreide mogelijkheden. Met dit koffiezetapparaat kan een hele kan kan koffie of 1 kopje koffie gezet worden. De Braun MultiServe is ook verkrijgbaar zonder een heetwater-functie, de Braun KF9050.