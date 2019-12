Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG KF3300 is een vrij basic koffiezetapparaat met druppelstop, maar zonder aromafunctie. Met dit koffiezetapparaat is voor 12 mensen in één keer koffie te zetten. De AEG is ook verkrijgbaar in een rvs-look, de AEG KF3700.