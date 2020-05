Braun KF5120 BK IDCollection

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Base KF 5120 maakt deel uit van de ID Ontbijt Collectie van Braun. Dit model heeft een glazen kan en is verkrijgbaar in meerdere kleurstellingen. Met een ruim waterreservoir voor 10 grote koppen. Het is een uitgebreid apparaat, met een zwenkfilter, duidelijke waterpeil markering aan de buitenkant, een waterreservoir die je eraf kunt nemen en een waterfilter en ontkalkingsknop. Met een aromaselector met drie standen en een speciale knop voor een kleinere hoeveelheid koffie. En het snoer kan in het apparaat worden opgeborgen.