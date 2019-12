DeLonghi ICM17210 Clessidra

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De DeLongi Clessidra ICM17210 is een koffiezetapparaat met een innovatieve techniek. De filter met koffie hangt in de glazen kan. In een water reservoir bovenop de kan wordt water verhit tot de juiste temperatuur. Het water wordt doorgelaten (de filter in) als de juiste temperatuur is bereikt. De Clessidra heeft twee zetstanden, eentje waarbij het water in kleinere hoeveelheden wordt afgegeven met een pittigere koffie als resultaat.