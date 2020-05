Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Moccamaster met glazen kan uit de KBG 741 Select serie is de opvolger van de KBG 741. Nieuw is dat hij een schakelaar voor een hele of halve pot heeft, welke ook gebruikt kan worden als aroma-selector. Het water loopt dan minder snel door de koffie. Ook heeft hij een vernieuwd warmhoudplaatje en pijpje waar de koffie doorheen loopt. Het is een apparaat met een opvallend retro design, verkrijgbaar in veel verschillende kleuren. Hij neemt wel wat ruimte in op het aanrecht. Het waterreservoir heeft aan de buitenkant duidelijke markering voor de hoeveelheid water, waarmee je 10 koppen koffie kunt zetten.