Eerste indruk|De coffeebrewer is een zakje met gemalen koffiebonen en een filter. Je voegt kokend water toe, even wachten en de koffie is klaar. Handig voor op vakantie of onderweg. Is het een smakelijk alternatief voor instant koffie? We probeerden het uit.

Conclusie

Met de coffeebrewer kun je onderweg vrij eenvoudig koffie zetten. Ons panel is verdeeld over de smaak. Iets meer dan de helft is matig positief, de rest vindt hem te slap. Over de geur zijn ze het eens: die ontbreekt vrijwel.

Wat is het?

De coffeebrewer bevat gemalen koffie van Arabica bonen en een filter. Zelf voeg je kokend water toe. Met de inhoud van 1 verpakking vul je 2 kopjes.

Er zijn 3 verschillende smaken: Ethiopia, Honduras en Guatemala.

Gebruiksgemak

De koffie is vrij gemakkelijk gezet. Je opent de zak, draait de dop van het schenktuitje en vouwt de bodem zo dat hij blijft staan. Vervolgens giet je zo’n 300 ml kokend water op. Sluit de zak met een sluitstrip en na 2 tot 6 minuten wachten is de koffie klaar.

Het opgieten vereist wat aandacht. Het zakje staat niet zo stevig, zeker niet op een onverharde ondergrond. Wij hielden met een hand het zakje vast en met de andere hand goten we het water op. Dat vereist voorzichtig gieten om te voorkomen dat je kokend water over je handen giet.

Handig: de koffie in het zakje houd je warm houden door de zak met de sluitstrip te sluiten en het dopje op het tuitje te klikken.

Het zakje is vrij plat, maar neemt in een backpack toch best wat ruimte in.

Smaak

“Het was in het begin even een gepuzzel hoeveel water je moest toevoegen voor een ideale bak”, aldus 1 van de panelleden die de coffeebrewer uitprobeerden. Je kunt de sterkte van de koffie afstemmen op je eigen voorkeur door het aanpassen van de hoeveelheid water en hoe lang je de koffie laat trekken.

Negen personen proefden de koffie. We vulden de zak tot de aangegeven markering van 300 ml en lieten de koffie 4, 5 of 6 minuten trekken. Bij 4 en 5 minuten vond het panel de koffie te slap. Bij 6 minuten trekken waren 6 personen matig positief. De andere 3 vonden de koffie nog steeds slap. Over de geur oordeelt een panellid: “Er is geen echte koffiegeur, deze is nogal zwakjes”. En daar zijn de anderen het mee eens.

Milieu en eerlijke handel

De coffeebrewer heeft een fairtrade en Deens Oko label. Het DK-oko-100 label is de Deense versie van het Europese label voor biologische productie. Het fairtrade keurmerk staat voor eerlijke handel.

Ondanks deze labels is het afval van deze koffie niet milieuvriendelijk. De verpakking bestaat uit papier, plastic en koffie en dat is niet gemakkelijk te scheiden.

Prijs

Via www.ikwilmeerreizen.nl kost een doos met 10 zakjes €19,95 (verzendkosten €2,95), €1,15 per kopje koffie.

Meer lezen?

Lees met welke koffiepads je de lekkerste koffie zet.

Of bekijk de testresultaten van de koffiezetapparaten.