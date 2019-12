Asus VivoTab RT (TF600TG)

Asus VivoTab RT: Review

Conclusie in het kort

De Asus VivoTab RT is een van de betere tablets op de markt. Enkel de resolutie van het scherm en de nu nog beperkte Windows Store vallen tegen. Toch zou je hem kunnen overwegen als je op zoek bent naar een tablet. Heikel punt blijft dan de prijs, want zonder dock en 3G-optie is de tablet nog steeds duurder dan vergelijkbare Apple of Android tablets.

De VivoTab RT kun je alleen van nieuwe apps voorzien via de Windows Store, dit is niet raar voor een tablet. Maar wanneer je hem als notebook gebruikt dan voelt die restrictie beperkend aan. Zelf Bureaublad-software installeren is onmogelijk. In dat opzicht is het fijn dat Microsoft Office Preview standaard is geïnstalleerd. Vooral vanwege Office is de notebook-modus een handige extra, maar door de Bureaublad-beperkingen is de VivoTab RT geen alternatief voor notebooks met een volledige versie van Windows 7 of 8.

Pluspunten



Microsoft Office 2013 voor Thuisgebruik en Studenten Preview is standaard geïnstalleerd.

Energiezuinig, haalt 8 uur op een accu.

Het dock met keyboard typt lekker en zorgt voor extra voeding via de ingebouwde accu.

Erg stil in gebruik, vooral vergeleken met traditionele notebooks.

Uitbreidbaar opslaggeheugen via usb of micro-sd.

Minpunten

Geen volledige Bureaublad-modus vanwege Windows RT.

Klein scherm (voor een notebook).

Een kwart van het standaard opslaggeheugen wordt gebruikt door het besturingssysteem en de vooraf geïnstalleerde programma's.

Transformers

Asus doet het al tijden goed in de tablet-productvergelijker van de Consumentenbond met haar Transformer tablets. De Transformers bestaan uit een Android-tablet gecombineerd met een keyboard-dock. Het is duidelijk dat Asus zich heeft laten inspireren door de succesvolle Transformer tablets voor hun VivoTab reeks.

Windows RT

De Vivotab RT van Asus heeft als besturingssysteem Windows RT. Windows RT lijkt erg veel op Windows 8, zelfs zoveel dat de twee op het eerste gezicht niet uit elkaar zijn te houden. In tegenstelling tot Windows 8 is Windows RT niet los te koop, wel zul je RT steeds meer tegenkomen op tablets of hybride apparaten. Windows RT heeft geen ondersteuning voor processoren van Intel of AMD, merken die veel computergebruikers goed kennen. Het ondersteunt wel processoren gemaakt naar het ontwerp van het Britse ARM Holdings. ARM processoren staan erom bekend dat ze erg energiezuinig zijn en daarom worden ze (bijna) standaard gebruikt in mobiele apparatuur zoals smartphones en tablets. Microsoft speelt hier met Windows RT op in, maar daar tegenover staat dat oude desktopsoftware niet meer werkt, want die software draait enkel op Intel-compatible processoren. Als Windows RT gebruiker ben je voor software volledig afhankelijk van de Windows Store (Microsofts appwinkel).

Opstarten en afsluiten

Opstarten en afsluiten gaat snel, dit komt gedeeltelijk door Windows RT maar ook door de 64GB solid state drive die wordt gebruikt voor het opslaggeheugen. Solid state drives bevatten geen bewegende onderdelen en maken gebruik van geheugenchips waardoor ze, vergeleken met traditionele harde schijven, veel sneller en stiller zijn.

Uitbreidbaar

Windows RT en andere standaard geïnstalleerde Microsoft software nemen veel ruimte in van het beschikbare opslaggeheugen, je bent zeker een kwart van de oorspronkelijke 64GB kwijt. Gelukkig kun je het opslaggeheugen eenvoudig uitbreiden door het plaatsen van een micro-sd kaartje. Daarnaast biedt de VivoTab RT veel uitbreidmogelijkheden door de twee beschikbare usb-aansluitingen, waarvan er één zich bevindt op het dock. Hierdoor sluit je eenvoudig een externe harde schijf, een muis of andere usb-apparaten aan. Hoewel je op de tablet zelf wel de meegeleverde Asus-dongle nodig hebt voordat je een usb-stekker kunt plaatsen.

Scherm

Asus heeft de VivoTab RT voorzien van een goed beeldscherm met een grote kijkhoek. Het is wel jammer dat Asus het scherm een resolutie heeft gegeven van 1366 x 768 pixels terwijl de Asus Transformer Pad Infinity TF700T een hogere resolutie heeft van 1920 x 1200 pixels.

Zoals we vaker zien, bij tablets en notebooks, maakt dit scherm gebruik van een spiegelende laag waardoor lampen of de zon irritatie kunnen opwekken.

Dock met keyboard

Asus noemt het dock met keyboard een Mobile Dock. Het dock voelt goed aan en er is zeker goed mee te typen, het is veel beter dan via een aanraakscherm typen, maar door zijn beperkte grootte blijft het toch behelpen. Ook het touchpad is noodgedwongen erg klein, maar het werkt behoorlijk goed. De Windows RT gebaren, zoals het oproepen van de Charms-bar, worden nog niet door het touchpad ondersteund.

Gebruik als notebook

Met behulp van het Mobile Dock is de VivoTab RT te gebruiken als notebook. Vanwege Windows RT zal het voor ervaren Windows-notebookgebruikers beperkend aanvoelen. Vooral omdat je zelf geen programma's kunt installeren in de bureaublad-omgeving. Gelukkig is Microsoft Office 2013 voor Thuisgebruik en Studenten Preview standaard geïnstalleerd dus je kunt Office documenten maken, openen of bewerken. Maar voor andere software ben je afhankelijk van de Windows Store.

De VivoTab RT voelt – als notebook – erg klein aan met zijn 10,1” scherm dat we meestal terug vinden op netbooks.

Gebruik als tablet

Als tablet werkt de VivoTab RT erg goed, een vergelijkbaar model is zelfs één van de beste tablets uit onze de tablet-productvergelijker van de Consumentenbond. De resolutie van het scherm valt een beetje tegen. Maar daar tegenover staan eigenschappen die je niet snel op tablets terug ziet. Denk aan toegang tot een beperkt Bureaublad inclusief Office-pakket, een micro-sd ingang, een usb-aansluiting (na aansluiten van meegeleverde dongle) en een micro-hdmi-aansluiting.

Een ruime hoeveelheid verkrijgbare en goede apps is erg belangrijk voor een tablet. Jammer genoeg stelt het aantal beschikbare apps in de Windows Store nog niet veel voor, hoewel het aantal apps gestaag groeit. Dit nadeel is goed zichtbaar omdat je voor nieuwe apps afhankelijk bent van de Windows Store.

Accu

De accu van de Vivotab RT gaat acht uur mee. Je kunt het mobiele leven van je VivoTab RT verdubbelen door gebruik te maken van het Mobile Dock met zijn ingebouwde accu.

Mobiel internet via 3G

Door een simkaartje te plaatsen is het zelfs zonder WiFi-bereik mogelijk om het internet op te gaan. Tijdens normaal webbrowsen merkten we nauwelijks verschil tussen internet via 3G en internet via WiFi. We hebben dit getest in een gebied met goede 3G dekking, met minder goede dekking verwachten we dat de ervaring logischerwijs (veel) slechter is.

Camera's

Asus heeft twee camera's geplaatst. Aan de voorkant zit een camera van 2 megapixel die vooral geschikt is voor videobellen. Aan de achterkant zit een camera van 8 megapixel met flits-led. Met deze camera zal je de meeste filmpjes en foto's maken. De Asus software voor de camera is gebruiksvriendelijk. Standaard staat de camera aan de achterkant ingesteld op 8 megapixel, maar dan maakt de camera foto's in 4 bij 3 verhouding. Daarom is het aan te raden de instelling aan te passen naar 6 megapixel voor een 16 bij 9 verhouding. Na de wijziging zie je de door jou gemaakte foto volledig op je scherm zonder zwarte balken of delen die niet passen.

Wat is de Asus VivoTab RT?

Asus VivoTab RT

De verschillen tussen notebooks en tablets vervagen, zeker sinds Windows 8 verkrijgbaar is. Fabrikanten, waaronder Asus, brengen hybride computers op de markt. Hybride computers zijn zowel als notebook en als tablet te gebruiken.

Asus zet de VivoTab RT ook als tablet op de markt, dan is het Mobile Dock (dock met keyboard) niet meegeleverd.

De review gaat over de Asus VivoTab RT met typenummer TF600TG. Dit is een dure uitvoering van de VivoTab RT. Hij heeft dan 64GB opslaggeheugen en het Mobile Dock met keyboard is standaard meegeleverd. Ook kun je nog gebruik maken van internet als er even geen WiFi in de buurt is, want mobiel internet via 3G met behulp van een simkaartje is mogelijk.

Inhoud van de doos

Tablet;

Mobile Dock met keyboard;

Voeding / usb-kabel;

Asus dongle met usb-aansluiting;

Beknopte Nederlandstalige handleiding.

Enkele specificaties

Besturingssysteem: Windows RT;

10,1'' aanraakscherm;

2 GB interngeheugen;

64 GB opslaggeheugen;

Processor (CPU): NVIDIA Tegra 3 Quad-core / Icira410;

Graphics (GPU): NVIDIA ULP GeForce;

Draadloos netwerk (WLAN): 802.11 abgn;

Bluetooth 4.0;

Twee luidsprekers;

Geïntegreerde camera's: Voorkant 2 megapixel zonder flitser, achterkant 8 megapixel met flitser.

