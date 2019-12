Gebruikstips voor je laptop

Bestanden zijn op verschillende manieren te delen met meerdere personen of computers. Maak je gebruik van Windows? Dan kun je een thuisgroep instellen. In een thuisgroep deel je bestanden met leden van de groep. Om bestanden te delen moeten computers in hetzelfde netwerk zitten en aanstaan. Gebruik je een computer van Apple? Dan is bestanden delen via een thuisgroep niet eenvoudig. Maak in dit geval gebruik van een netwerkschijf of de cloud.

Met een netwerkschijf sluit je een harde schijf aan op je router of wifi-netwerk. Je bepaalt zelf welke gebruikers de bestanden kunnen zien met een wachtwoord. In de cloud zet je bestanden zodat je er vanaf elke locatie of computer bij kunt. Hiervoor heb je wel een internetverbinding nodig. Of deel bestanden via een usb-stick.

