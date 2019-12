Windows 10: verbeter je privacy

Manier van installatie

Over het algemeen kies je voor een installatie met de standaardinstellingen: de‘ express setup’. Maar kies bij de installatie van Windows 10 liever de geavanceerde of handmatige installatie. Hierbij kun je zaken uitschakelen die niet zo gunstig zijn voor je privacy, maar die wel standaard aan staan.

Microsoft wil steeds meer weten over Windows-gebruikers. Dankzij deze informatie en een beter profilering kan de reclame beter worden afgestemd op de gebruiker. Dit levert Microsoft veel meer geld op.

Privacy instellingen aanpassen na installatie

Jouw privacyinstellingen wijzigen kan ook ná de installatie. Windows 10 beschikt over een nieuw privacymenu waarin alle opties op een rij staan, en waarin ook de privacy voorwaarden aanklikbaar zijn.

Je vindt het privacymenu via: 'Start' > 'Instellingen' > 'Privacy'.

Doorloop alle submenu's van het privacymenu en zet alle privacyopties in een minder nieuwsgierige stand of uit. Check bij 'App-machtigingen' of het nodig is dat programma's ('apps' in Windows 10 jargon) je locatie mogen weten, je webcam mogen gebruiken, je agenda en je e-mail mogen lezen, etc.

Wanneer je een toestemming onlogisch of niet verklaarbaar vindt, trek je die in.

'Connected User Experiences and Telemetry Service' uitschakelen

Al snel na de lancering van het besturingssysteem ontstond er ophef over het onderdeel DiagTrack, dat onder meer privégegevens, browse- en zoekgeschiedenis en je pc-configuratie naar Microsoft stuurde. In november 2015 kregen alle Windows 10-computers een eerste grote update, waarbij het leek alsof DiagTrack was verdwenen. De spionagefunctie is slechts verplaatst en heet nu 'Connected User Experiences and Telemetry Service'.

Zo zet je 'Connected User Experiences and Telemetry Service' (DiagTrack) uit:

Druk op het toetsenbord gelijktijdig op de Windows- + R-toets, typ hierna ‘services.msc’ in en druk op Enter Zoek de regel 'Connected User Experiences and Telemetry' op. Als die niet bestaat, is jouw Windows 10 nog niet geüpdatet. Zoek dan 'Diagnostics Tracking Service' en dubbelklik erop. Kijk onder 'Status van service' en klik op Stoppen; Achter Opstarttype staat Automatisch. Verander dit in Uitgeschakeld. Klik op OK.