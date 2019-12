Windows 10: veelgestelde vragen

Microsoft introduceerde Windows 10 eind juli 2015. De huidige gebruikers van Windows 7 en 8 ontvangen sindsdien een gratis upgrade. De belangrijkste vragen over Windows 10 beantwoorden we op deze pagina.

Ik krijg Windows 10 aangeboden, maar wil nog even wachten. Kan dat?

Op de meeste pc's met Windows 7 of 8.1 wordt een gratis upgrade van Windows 10 aangeboden in een pop-up-scherm. Je kunt de update tot eind juli 2016 gratis downloaden.

Herinneringsservice uitschakelen

Je kunt de 'herinneringsservice' voor Windows 10 in de taakbalk van Windows 7/8 uitschakelen. Hierbij gaat het om het Windows 10 pictogram én de spontane Windows 10-meldingen.

Klik met de rechtermuistoets op een leeg stukje van de taakbalk.

Kies Eigenschappen > Aanpassen (bij 'Systeemvak')

Bij het 'Windows 10 downloaden' (pictogram) pas je het 'gedrag' aan naar: verbergen.

De feitelijke Windows 10 upgrade stoppen (na de download via Windows Update) doe je als volgt:

Windows 10 upgrade stoppen

Wil je de Windows 10 upgrade stoppen nadat deze is gedownload via Windows update? Dat doe je eenvoudig via een van deze stappen:

In Windows 7:

Startknop > Configuratiescherm > Systeem > Windows Update

In Windows 8.1:

Startknop > Pc-instellingen > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Onderhoudscentrum > Windows Update

Klik op het linkje 'optionele updates' en haal in het overzicht het vinkje weg bij de upgrade naar Windows 10.

Wil je Windows 10 later alsnog installeren? Dan zie je deze als optionele update binnen het Windows Update menu nog in beeld, tot eind juli 2016.

Er zijn losse programma's die de update naar Windows 10 tegenhouden. Wil je op een bepaald moment toch Windows 10, dan kun je met een druk op de knop in hetzelfde programma het tegenhouden uitschakelen.

Never10 zorgt ervoor dat alle(!) programma's jouw toestemming nodig hebben om updates te installeren. Dus ook de update naar Windows 10.

GWX-Control doet hetzelfde maar dan alleen voor de Windows 10 update.

Ik blijf liever Windows 7 of Windows 8 gebruiken, kan dat?

Ja, dat kan. Microsoft geeft de komende jaren nog volledige ondersteuning op zowel Windows 7 als Windows 8.

Hoe moet ik Windows 10 installeren?

De upgrade naar Windows 10 wordt afgehandeld via de app 'Download Windows 10' die meelift met recente servicepacks voor Windows 7 en 8.1. De app beheert de reservering, geeft informatie over Windows 10 en levert de Upgrade Advisor die controleert of een apparaat geschikt is voor Windows 10.

De prijs van de 'losse' versie van Windows 10 (voor wie geen Windows 7 of 8 heeft) voor 1 gebruiker is €100 voor de OEM-versie en ongeveer €120 voor de gewone retailversie. Een OEM-versie is gebonden aan de pc waarop je het installeert. Als je bijvoorbeeld onderdelen van je pc vervangt of Windows 10 op een andere pc wilt installeren, dan kan het zijn dat je deze versie niet meer kunt gebruiken. De retailversie heeft deze restrictie niet.

Aan welke eisen moet mijn pc voldoen?

Minimale systeemeisen voor een upgrade:

Besturingssysteem: Windows 7 of 8

Processor: 1 GHz of sneller

Werkgeheugen: 1 GB voor 32-bits Windows of 2 GB voor 64-bits Windows

Vrije opslagruimte: 16 GB voor 32-bits Windows of 20 GB voor 64-bits Windows

Video: DirectX 9 of nieuwer

Resolutie beeldscherm: 1024 x 600 pixels (beeldpunten)

Microsoft geeft een uitgebreide toelichting op de systeemeisen van Windows 10.

Wat is het verschil met Windows 8?

Windows 10 combineert de sterke punten van Windows 8 en Windows 7. De startknop is weer terug, maar ook de 'Windows 8-tegels' zijn er weer.

Wat is nieuw in Windows 10?

Een greep uit de nieuwe functies en mogelijkheden:

Microsoft Edge is opvolger van Internet Explorer waarin moderne websites beter worden weergegeven. Ook bevat het de mogelijkheid webpagina's te delen, inclusief opmerkingen. Net als een soort knipseldienst, om bijvoorbeeld een leuke aanbieding in een webwinkel te delen. Internet Explorer is nog te gebruiken en zoek je op door op het vergrootglas te klikken.

is opvolger van Internet Explorer waarin moderne websites beter worden weergegeven. Ook bevat het de mogelijkheid webpagina's te delen, inclusief opmerkingen. Net als een soort knipseldienst, om bijvoorbeeld een leuke aanbieding in een webwinkel te delen. Internet Explorer is nog te gebruiken en zoek je op door op het vergrootglas te klikken. Microsoft Cortana is een persoonlijke digitale assistent vergelijkbaar met Siri van Apple en Now van Google. Vooralsnog werkt Cortana niet in de Nederlandse taal.

is een persoonlijke digitale assistent vergelijkbaar met Siri van Apple en Now van Google. Vooralsnog werkt Cortana niet in de Nederlandse taal. Taakweergavefunctie: hiermee schakel je snel en eenvoudig tussen je virtuele bureaubladen.

hiermee schakel je snel en eenvoudig tussen je virtuele bureaubladen. Windows 10 heeft nieuwe handige knoppen, bijvoorbeeld in de verkenner, om bestanden te delen .

. Windows Hello staat voor een nieuwe manier van inloggen. Niet alleen met een wachtwoord maar ook met een scan van je gezicht, je vinger of je iris (oog). Het is nu alleen nog wachten op nieuwe Windowscomputers die dit ondersteunen.

Werkt Windows 10 op andere apparaten dan alleen pc's?

Microsoft heeft beloofd dat Windows Phone 8.1 ook geleidelijk overgaat op Windows 10. De Xbox One draait sinds eind 2015 op een aangepaste versie van Windows 10.

Windows 10 werkt ook op je Windows-tablet. Alleen tablets met Windows RT, zoals de Surface 2, kun je niet upgraden naar Windows 10. De tabletmodus lijkt veel op de tegelweergave van Windows 8, met enkele verbeteringen aan de bereikbaarheid van onder andere de zoekfunctie. Het nieuwe actiecentrum geeft toegang tot instellingen van Windows. De desktopweergave is net als bij Windows 8 minder geschikt voor aanraakgebruik.

Windows 10 werkt op tablets met apps uit de Windows Store en met desktopprogramma's zoals Adobe Photoshop. Voor tablets heeft dat als nadeel dat er relatief weinig toepassingen zijn voor Windows 10 die specifiek voor aanraakgebruik zijn gemaakt. Daarom is het aan te raden om een toetsenbord te gebruiken bij een Windows 10-tablet.

Doen mijn printer en andere apparaten het nog onder Windows 10?

Dat verschilt per apparaat. Als je printer of scanner werkt onder Windows 7 of 8 dan is de kans groot dat hij ook werkt onder Windows 10. Meer informatie vind je op de website van de fabrikant van de apparatuur.

Werkt al mijn software nog wel als ik overstap?

Als je applicaties al werkten op Windows 7 en 8, dan werken ze zeer waarschijnlijk ook op Windows 10. Raadpleeg bij twijfel de website van de ontwikkelaar van de applicatie.

Klopt het dat Windows 10 via mijn internetverbinding updates verspreidt?

Windows 10 gebruikt inderdaad jouw internetverbinding om binnengehaalde updates met andere Windows 10 gebruikers te delen. Als je dit vervelend vindt, schakel dit dan uit. Dit doe je door de volgende stappen te nemen: Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update > Geavanceerde opties > Kiezen op welke manier updates worden geleverd.

Tip: Laat de updates delen-optie aanstaan, maar dan alleen voor pc's in het lokale netwerk. Op die manier word je internetverbinding minder belast omdat je de updates alleen 'lokaal' deelt.

Waar kan ik meer informatie vinden van Microsoft over de upgrade naar Windows 10?

Microsoft Nederland heeft een speciale Windows 10 'incheck' pagina gemaakt met informatie. Op de Nederlandstalige blogsite van Microsoft worden diverse problemen met de Windows 10 upgrade besproken en kun je zelf ook je vragen stellen.

Is de meegeleverde beveiligingssoftware goed genoeg?

Windows Defender is beter dan niets, maar uit onze test beveiligingssoftware blijkt dat je beter een pakket van een ander bedrijf kunt installeren.

Welke gratis mailprogramma's werken op Windows 10?

Het standaard meegeleverde mailprogramma is 'Mail' van Windows 10. Voor wie iets anders wil zijn er talloze alternatieven te vinden: