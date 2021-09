Windows 11: veelgestelde vragen

Beveiliging: wat is TPM 2.0 en hoe weet ik of ik het heb?

TPM staat voor Trusted Platform Module. Het is een cryptografische chip die de beveiliging van je computer verbetert. Bij Windows 10 was deze nog geen harde eis. Maar voor Windows 11 heb je minimaal een computer met TPM 2.0 nodig.

Positief is dat het de beveiliging verbeterd. Minder positief is dat heel veel computers geen of nog een oudere TPM-chip hebben.

Heb ik het?

In de praktijk heb je voor deze systeemeis een systeem uit 2018 of later nodig (met een 8e generatie Intel- of 2e generatie Ryzen-processor).

Via de PC Health Check-app van Microsoft kun je straks zien of je computer over deze chip beschikt. Op het moment van schrijven was deze app alleen nog niet beschikbaar.

Voor gevorderde gebruikers

Je kunt ook zelf controleren of je de chip hebt. Ga naar het zoekvenster linksonder en typ "tpm.msc". Zie je geen Common Console Document verschijnen in de resultaten dan heb je geen TPM. Zie je het wel, klik er dan op. Het programma geeft dan de status en de versie aan van de TPM-chip op je computer.

Ik heb geen TPM 2.0, wat nu?

Dan is een nieuwe computer helaas vaak de enige optie. Naderhand installeren is op laptops niet mogelijk en op desktops soms. Het is bovendien een vrij ingewikkelde operatie.

Aanpassing BIOS

In sommige gevallen heeft je computer wel de juiste chip maar is hij niet goed ingesteld. In dat geval is een aanpassing in het BIOS nodig om alsnog te kunnen upgraden naar Windows 11. Ook dat is alleen aan te raden voor gevorderde gebruikers.

Start je computer op naar het BIOS (eigenlijk: UEFI) en zoek naar een van deze termen: TPM, fTPM of IPTT. Zet daarna de bijbehorende instelling op 'Enabled'. Check voor de zekerheid ook of Secure Boot aan staat.

Kun je deze termen niet vinden dan heeft je computer geen TPM 2.0, of niet de juiste instelling. In dat laatste geval is een BIOS-update (indien beschikbaar) je enige optie. Die vind je op de website van de fabrikant.