Laptop kopen: waar let je op?

Goedkope laptop

Soms is een goedkope laptop een prima keuze. Ben je geen actieve gebruiker en doe je niet meer dan alleen internetten, e-mailen en tekstverwerken? Dan is een laptop tot ongeveer €400 voor jou goed genoeg.

De betere modellen in deze prijsklasse hebben een snelle SSD in plaats van traag flashgeheugen, minimaal 4 GB aan werkgeheugen en een Intel Core 3-, AMD Ryzen 3 of quad core Intel Celeron/Pentium-processor.

Laptops die hierin te kort schieten zijn eigenlijk voor niemand prettig te gebruiken. Minpunten van vrijwel alle goedkope laptops zijn matige schermen en weinig opslagruimte.

Chromebooks

Voor simpele computertaken is een Chromebook het overwegen waard. Deze laptops draaien op Chrome OS van Google en zijn vooral gericht op online gebruik. Ze hebben hierdoor minder krachtige hardware nodig om soepel te werken. Je vindt ze dan ook al vanaf €200. Minpunt: je bent erg afhankelijk van Google-diensten, net als bij Android.