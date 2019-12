Windows 10: installatietips

Voor de installatie

Stap 1. Controleer of je computer aan de eisen voldoet

Het is belangrijk om te kijken aan welke eisen je computer moet voldoen om Windows 10 te kunnen draaien. Veel van de problemen worden veroorzaakt door compatibiliteitsproblemen. Programma’s of hardware werken dan bijvoorbeeld niet prettig met het nieuwe besturingssysteem. Voorkom problemen door eerst op de website van de maker van het programma of apparaat te zoeken naar bijgewerkte stuurprogramma’s. Op die website vind je meestal ook informatie over de compatibiliteit met Windows 10.

Stap 2. Maak een back-up

Maak altijd een back-up van je waardevolle bestanden en documenten. Sla deze op een externe locatie op, bijvoorbeeld op een externe harde schijf. Koppel de schijf vervolgens los van je computer.

Stap 3. Koppel onnodige hardware af

Koppel alle niet-essentiële apparatuur los voordat je de upgrade uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan een printer, scanner of een usb-ventilator. Meer dan een muis, toetsenbord en scherm heb je niet nodig. Koppel de apparaten pas weer aan zodra Windows 10 succesvol is geïnstalleerd.

Stap 4. Schakel de beveiliging uit

Hoewel Windows hier tijdens de installatie zelf ook op let, is het verstandig om beveiligingsprogramma’s uit te schakelen voordat je de upgrade uitvoert. Je voorkomt hiermee dat zij de installatie blokkeren of hinderen. Vergeet niet de beveiliging na afloop weer in te schakelen en de pc te herstarten.

Stap 5. Voldoende schijfruimte creëren

Zorg dat de computer minimaal 20 GB vrije schijfruimte heeft op de C-schijf. Grijp de kans aan om door je bestanden te gaan en overbodige en ongebruikte programma’s te verwijderen. Verplaats de inhoud van je eigen mappen naar een externe schijf en gebruik het ingebouwde schijfopruiming om de schijf op te schonen. Klik in de verkenner met de rechtermuisknop op de C-schijf, kies Eigenschappen > Schijfopruiming.

Stap 6. Zo schoon mogelijk opstarten

Bij de start van Windows wordt een flinke hoeveelheid programma’s op de achtergrond geladen, afhankelijk van wat je hebt geïnstalleerd. Denk aan Dropbox, Spotify en Skype. Start Windows voorafgaand aan de upgrade zo ‘schoon’ mogelijk op. Op de website van Microsoft staat een uitgebreid stappenplan voor zowel Windows 7 als Windows 8.1.

Het installeren

Heb je Windows 7 of 8.1? Dan krijg je vanzelf de melding om de Windows 10 gratis upgrade te downloaden. Je kunt tot eind juli 2016 om de nieuwe versie installeren. Wil je Windows 10 graag installeren, maar krijg je geen melding? Download de upgrade dan via de site van Microsoft.

Foutcodes

Treedt er tijdens de installatie een probleem op? Dit kan meerdere oorzaken hebben. Een apparaat wordt niet herkend, een bestand raakt beschadigd of er is te weinig vrije schijfruimte. De foutmelding krijgt vaak een foutcode. Bekijk het overzicht van foutcodes met uitleg en mogelijke oplossingen.

Na de installatie

Merk je dat bepaalde hardware, bijvoorbeeld je printer of scanner, niet naar behoren werkt?

Stap 1. Opnieuw detecteren

Vaak helpt het om het haperende apparaat opnieuw te laten detecteren.

Ga naar Configuratiescherm en vervolgens naar Apparaatbeheer.

Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel met een geel uitroepteken.

Kies Installatie ongedaan maken.

Laat Windows nu weer zoeken naar de apparaten. Kies Actie > Zoeken naar gewijzigde apparaten. Het apparaat wordt nu opnieuw gevonden en Windows probeert de nieuwste driver hiervoor te installeren.

Stap 2. Drivers bijwerken

Heb je nog steeds problemen met apparatuur? De meeste problemen worden opgelost zodra je de juiste Windows 10-drivers installeert. Breng een bezoek aan de website van de fabrikant van het apparaat dat niet goed werkt en download de Windows 10-driver.

Stap 3. Problemen oplossen

Geen geluid

Hoor je geen geluid meer na de upgrade naar Windows 10? De kans is groot dat het geluid naar het verkeerde afspeelapparaat wordt gestuurd. Zo los je dit op:

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de luidspreker (rechtsonder in de taakbalk) en kies ‘Afspeelapparaten’.

Controleer welk afspeelapparaat nu actief is. Mogelijk worden je beeldschermluidsprekers gebruikt, terwijl je andere speakers wilt gebruiken. Selecteer het juiste kanaal en kies ‘Als standaard instellen’.

Geen dvd-ondersteuning

Lukt het niet om een dvd-film af te spelen? Ondersteuning hiervoor is standaard niet meer aanwezig in Windows 10. Download zelf een programma hiervoor, bijvoorbeeld de gratis mediaplayer VLC.

Standaardprogramma’s aanpassen

Merk je na de upgrade dat je standaardprogramma’s, zoals je browser, zijn aangepast naar de Microsoft-varianten? Zo pas je het aan: Klik op de Startknop en kies Instellingen. Kies Systeem en ga naar de sectie Standaard-apps. Kies per activiteit welk programma je hiervoor wilt gebruiken.

Stap 4. Schijfruimte terugwinnen

Na de installatie win je kostbare schijfruimte door de tijdelijke installatie- en herstelbestanden te verwijderen. Zo kan de map Windows.old, waarin herstelbestanden zijn opgeslagen, maar liefst 15 GB in beslag nemen. Verwijder de map handmatig als je zeker weet dat de upgrade is geslaagd.

Klik op de Startknop en typ ‘Schijfopruiming’.

Kies voor Systeembestanden opschonen.

Een nieuw venster wordt geopend, waarin je kiest voor Vorige Windows-installaties, en tijdelijke Windows-installatie bestanden.

Klik op 'OK', en de bestanden worden verwijderd.

Terug naar de vorige versie

Heb je de upgrade minder dan een maand geleden uitgevoerd? Dan kun je terug naar de vorige versie door de ingebouwde herstelfunctie van Windows 10.

Klik op de Startknop en kies Instellingen. Kies voor Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel. Bij Teruggaan naar een vorige versie klik je op Aan de slag. Volg de stappen.

Ben je langer dan een maand geleden overgestapt? Dan zijn de herstelbestanden automatisch verwijderd. In veel gevallen kun je terug naar de fabrieksinstellingen. Bedenk wel dat al je programma’s en bestanden verloren gaan. De stappen hiervoor zijn afhankelijk van de computer. Kijk op de website van de fabrikant.

Is deze optie niet beschikbaar? Dan kun je de vorige versie van Windows opnieuw installeren. Houd er wel rekening mee dat je geïnstalleerde software en bestanden allemaal verloren gaan. Maak dus een reservekopie van je persoonlijke bestanden.