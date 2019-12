Gigabyte toont Ultrabook van minder dan 1 kilo: de Gigabyte X11

Nieuws|Computerfabrikant Gigabyte toont op de Computex in Taipei een ultrabook van slechts 975 gram. De Gigabyte X11 is daarmee de lichtste ultrabook ter wereld.

Aan de voorkant is de ultrabook slechts 3 millimeter dik wat oploopt naar 16,5 mm. Deze ultrabook is geheel gemaakt van zwart koolstofvezel. Dat ziet er chique uit en geeft de ultrabook zijn stevigheid. De achterkant is van aluminium wat losjes aandoet. Het 11,6 inch scherm geeft een prima beeld en heeft een schermresolutie van 1366x768 pixels.

Aansluitingen

Het aantal aansluitingen is vrij minimaal maar net voldoende. Er zijn 2 USB poorten waarvan 1 van de nieuwe generatie (3.0). De ultrabook is in staat microSD geheugenkaartjes te lezen. Om het beeld van de computer op een groot scherm weer te geven is een mini-displayport beschikbaar.

Ivy Bridge-processor

De X11 is uitgerust met de nieuwste generatie Ivy Bridge-processor. In combinatie met het 4GB intern geheugen is dat ruim voldoende om de veelvoorkomende werkzaamheden, zoals films kijken, internetten, mailen en kantoorsoftware te gebruiken.

Toch moeten we ook twee minpunten noemen. Het toetenbord typt goed maar de toetsen lijken was los in het chassis te liggen. Ook het openen van de ultrabook gaat lastig. Je moet wat geforceerd je vingers tussen het scherm en toetsenbord duwen en kracht zetten tot de klep iets meegeeft. Eenmaal open gaat het verder soepel.

Europa

De X11 wordt komt in september naar Europa en zal als eerste in Engeland en Duitsland te koop zijn. De prijs voor Europa is op dit moment nog niet bekend, maar de goedkoopste Amerikaanse uitvoering gaat $999 kosten.