Wat is de Dell Inspiron Duo?

Er zijn al combinaties van netbooks en tablets op de markt, maar de oplossing van Dell, met een kantelbaar scherm in een frame, is nieuw. Het wisselen tussen de twee standen gaat eenvoudig door het scherm om te klappen. Het apparaat ziet er goed uit, mede door de gebruikte materialen.

De Duo is vrij zwaar, zo rond de 1,5 kilo. Iets meer dan de gemiddelde netbook. De Apple Pad is al aan de zware kant om lang vast te houden, dus deze Dell zal zeker niet geschikt zijn om als e-reader te functioneren. In de basis is deze Dell toch echt een netbook met tabletmodus en niet andersom.

Specificaties

Met prijzen van rond de €550 zal de Dell Inspiron Duo ongeveer gelijk geprijsd zijn als 11,6-inch Windows-laptops. Hij heeft ook ongeveer hetzelfde formaat. De hardware is een combinatie van die van de snellere netbooks en simpele notebooks.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Intel Atom N550 1.5 GHz dual-core processor;

2 GB DDR3-geheugen;

320 GB harde schijf;

10,1-inch scherm met 1366 x768 resolutie;

802.11n wifi.

Hogere resolutie

Vooral opvallend is de hogere resolutie dan bij de meeste netbooks wordt gebruikt. De 1366 x 768 pixels maken het mogelijk video in HD-kwaliteit (720p) te bekijken. Dit ziet er mooi uit, maar het scherm spiegelt wel behoorlijk en vingerafdrukken zijn soms goed zichtbaar. Het scherm ziet er ook wat vreemd klein uit door de frameconstructie.

Connectiviteit en audio-dock

Een belangrijk verschil tussen de Duo en normale netbooks en laptops is de connectiviteit. Het apparaat beschikt slechts over 2 usb-poorten en een koptelefoonaansluiting.

Voor meer usb-aansluitingen, een geheugenkaartlezer of een netwerkaansluiting moet je het 'JBL audio-dock' aanschaffen, waarvan de prijs nog niet bekend is. In Amerika wordt deze uitbreiding verkocht voor 99 dollar. Er is geen video-uitgang beschikbaar op het apparaat of op de uitbreiding.

Dell Inspiron Duo: review

In de tabletmodus, kan de Duo zowel in portret (verticaal) of landschap (horizontaal) worden gebruikt. Dell heeft aparte software ontwikkeld voor de tabletmodus, die automatisch start als je het scherm omklapt. De software geeft je de mogelijkheid veelgebruikte zaken met grote, touchscreenvriendelijke knoppen te openen. Internet, je foto's, video en muziek zouden zo bijvoorbeeld makkelijk en snel te benaderen moeten zijn.

Op het pre-productiemodel, dat 'Which?' bekeek, functioneerde de software nogal traag. Hopelijk wordt dit nog door Dell aangepakt. Het touchscreen zelf (vingerbediend; geen pennetje nodig) lijkt vrij goed en snel te reageren.

Netbookmodus

Tijdens de korte kennismaking met de Duo waren de Britse onderzoekers te spreken over de layout van het toetsenbord. De toetsen zijn groot genoeg om comfortabel voor lange tijd te kunnen typen, maar het gevoel en de feedback van toetsenbord zijn juist weer matig.

Buiten de software voor de tabletmodus, zijn de prestaties goed. Windows 7 Home Premium draait vlot en in tegenstelling tot de iPad worden Flash-animaties in webpagina’s zonder problemen afgespeeld.

Conclusie

De Dell Duo Inspiron in handen van de Britse consumentenbond (Which?) was een proefmodel. Of de uiteindelijke productieversie goed genoeg is en het concept praktisch blijkt, valt nog te bezien. Dell scoort in ieder geval op innovatie en originaliteit.

Pluspunten

Innovatief ontwerp;

redelijk goede prestaties;

ziet er goed uit.

Minpunten

Tabletsoftware nog onder de maat in pre-productiemodel;

zwaar, zeker in vergelijking met tablets;

beperkte connectiviteit.

