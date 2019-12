Eerste indruk|De Apple Magic Mouse is een draadloze muis zonder knoppen. Je bedient hem door je vingers te bewegen over de multitouch bovenkant; ongeveer zoals bij het scherm van de iPhone.

Wat is de Apple Magic Mouse?

Onlangs kwam Apple met vernieuwde iMacs en Macbooks. Echt nieuw is de Magic Mouse; een draadloze muis zonder knoppen. De bediening werkt ongeveer hetzelfde als de iPhone.

De Magic Mouse is een muis zonder zichtbare knoppen. De bovenkant van de muis is een multitouch vlak, daarmee kun je volgens Apple alles doen wat je ook met een normale muis kan, maar dan met vingerbewegingen. Zo kun je door te scrollen, zoomen en swipen je computer bedienen.

De Magic Mouse werkt via Bluetooth en is gemaakt voor Mac OS X (Snow) Leopard. De muis wordt standaard geleverd bij de nieuwe iMacs en is los te koop voor €70.

Is de Magic Mouse de ideale muis?

Bekijk de video van de Apple Magic Mouse.

Apple Magic Mouse review

Met de Magic Mouse is het Apple gelukt om een redelijke muis zonder zichtbare knoppen te maken. Voor het 'gewone klikwerk' schiet de elegante Magic Mouse tekort.

Aan de slag

De Magic Mouse van Apple wordt geleverd in een doosje dat nauwelijks groter is dan de muis zelf. Er zit een klein instructieboekje bij dat je op weg helpt bij het koppelen van de muis aan de computer ('pairen'). De instructies zijn kort, maar voldoende.

Batterijen zijn meegeleverd en zitten al in de muis, zodat je direct kunt beginnen. Eerst moet je ervoor zorgen dat op je computer Bluetooth aan staat, vervolgens zet je de muis aan en kun je de muis pairen via de Apple Systeemvoorkeuren.

Je moet echter eerst een software-update installeren om de muis volledig te laten werken. Anders kun je alleen maar gewoon klikken, rechtsklikken en dubbelklikken en kun je nog niet scrollen of gebruik maken van de speciale multitouch gebaren van Apple. De software update krijg je via het Apple-menu. Na installeren moet je de computer opnieuw opstarten.

Scrollen, swipen en inzoomen

In de Systeemvoorkeuren, Muis in (Snow) Leopard toont Apple zodra de software-update is geïnstalleerd in korte instructiefilmpjes hoe de muis werkt en welke gebaren en bewegingen je allemaal kunt gebruiken. Erg handig.

De gebaren zijn erg vanzelfsprekend. Met deze muis is zowel horizontaal als verticaal scrollen erg makkelijk. Met grotere bewegingen gaat navigatie lekker snel en met kleinere bewegingen kun je een grote precisie bereiken.

Ook het zogenaamde "swipen" is erg precies, dat werkt al met hele kleine bewegingen. Door met twee vingers te vegen ("swipen") kun je in Voorvertoning telkens een plaatje/pagina vooruit of achteruit. In Finder (de Verkenner in OS X Leopard) ga je met dit gebaar ook telkens vooruit of achteruit. In Apple's browser Safari betekent swipen een pagina vooruit of een pagina terug.

Inzoomen op het scherm door te scrollen en tegelijk control ingedrukt te houden kon met andere muizen ook al. Apple legt deze truc hier nog eens expliciet uit in de software en op de achterkant van de verpakking. Het feit dat praktisch de hele uitleg over hoe de muis werkt achterop de kleine verpakking past, geeft aan dat Apple er weer in is geslaagd een elegant simpel product te ontwerpen.

Zwiepen in (Snow) Leopard

Onder het nieuwe besturingssysteem Snow Leopard wordt de vaart die je aan een scrollbeweging meegeeft vertaald in de verplaatsing van het venster. Net als bij de iPhone is dit heel mooi uitgewerkt: hoe harder je zwiept, des te sneller/verder scrollt het venster. Zwiep je hard, dan rolt het venster nog even door. Zet je je vinger op de muis, dan stopt de beweging.

Wat tegenvalt onder Leopard is dat het momentum dat je met je vinger aan de scrollbeweging geeft, niet terugkomt in de verplaatsing van het venster. Je scrollt alleen zolang je vinger beweegt, net zoals bij een gewone muis.

Te platte muis

Alleen het "gewone klikwerk" levert problemen op: het is nogal irritant dat je echt je wijsvinger moet optillen voordat het rechtsklikken goed werkt. Wanneer je probeert links te klikken moet je er ook op letten dat je rechtervinger weer niet op de muis ligt.

Vergeleken met de meeste andere muizen is de Magic Mouse erg plat. Dit zorgt voor een geforceerde houding, waar je na verloop van tijd last van kunt krijgen.

Wanneer je de muis of de Bluetooth-verbinding uitzet, wordt netjes in beeld weergegeven "Verbinding verbroken". Een handige terugkoppeling voor als de verbinding per ongeluk door de gebruiker verbroken wordt.

Niet voor Windows

Je kunt de muis ook in Windows gebruiken, maar dan ontbreken er een hoop functionaliteiten: scrollen of gebruik maken van de speciale multitouch gebaren van Apple is niet mogelijk. In Windows Vista konden we alleen maar gewoon klikken, rechtsklikken en dubbelklikken. Als je Windows hebt, kun je de muis dus beter niet kopen. Wellicht dat er in de toekomst nog drivers voor Windows worden ontwikkeld, waardoor (sommige van) de speciale functies wel weer zouden kunnen gaan werken.

Conclusie

Apple is er weer in geslaagd een elegant en simpel product te ontwerpen. De gebaren om de muis te bedienen spreken voor zich en werken goed. Het scrollen en "swipen" gaat soepel met de Magic Mouse. Nadelen zijn er ook. De muis is erg plat ten opzichte van andere muizen en zal niet voor iedereen even comfortabel werken. Ook het "gewone klikwerk" valt erg tegen. Bij rechtsklikken moet je echt je wijsvinger optillen terwijl je met een andere vinger rechtsklikt. Bij links klikken is het juist andersom: je moet uitkijken dat je geen andere vingers op de muis hebt liggen dan je wijsvinger.