Eerste indruk|Ook fabrikant Point of View, met name bekend van videokaarten, wil een graantje meepikken van de gekte rondom tablets. Gaat dit lukken met de Mobii tablet?

Wat is de Mobii tablet?

Aan de binnenkant van de 730 gram wegende Mobii tablet vinden we een processor met ingebouwde grafische chip die een snelheid heeft van 1 GHz. Verder heeft de Mobii 512 MB opslagcapaciteit voor het besturingssysteem en 512 MB intern geheugen.

Reflecterende toplaag

Fabrikant Point of View heeft bij de Mobii gekozen voor een 10" aanraakgevoelig scherm met een reflecterende toplaag. Dit scherm heeft een resolutie van 1024 x 600 pixels, niet genoeg voor weergave van HD-beeld dus. Er is ook een 7" versie van de Mobii beschikbaar. De Mobii is voorgeïnstalleerd met het Google Android 2.2 besturingssysteem.

Bluetooth

De Mobii tablet kan overweg met alle draadloze netwerken, behalve de laatste 802.11N variant. Verder kan het apparaat overweg met Bluetooth, bezit het een USB-aansluiting en kunnen er Micro-SD kaartjes in om de opslagcapaciteit uit te breiden.

Het is ook mogelijk om de Mobii direct op een moderne TV aan te sluiten, er is namelijk een video-uitgang in de vorm van een HDMI-poort. Daarnaast heeft deze tablet de standaard hoofdtelefoon audio-uitgang, 2 kleine speakers aan de achterkant en een ingebouwde microfoon. Aan de bovenkant vinden we een 1,3 MP webcam voor beeldbellen.

Lees onze bevindingen met de Mobii tablet

Point of View Mobii tablet: review

Bij ingebruikname van de Mobii tablet missen we een Nederlandstalige, papieren handleiding. Bij de eerste keer opstarten, vraagt de Mobii in welke taal we hem willen gaan gebruiken. Uiteraard kiezen we hier voor Nederlands. Opmerkelijk krijgen we hierna een gebruikersovereenkomst voorgeschoteld die toch echt in het Engels is.

Taal

Ook de schermen die volgen, zijn deels in het Nederlands en deels in het Engels. Zo komen we onder andere weer in de Engelse taal tegen dat het product standaard geen Flash-filmpjes kan afspelen, maar dat een toekomstige update in januari dit moet verhelpen. Uiteraard hebben we dit direct uitgeprobeerd door op de update knop op het bureaublad te klikken. Het resultaat was teleurstellend, we werden doorverwezen naar een half Engelse, half lege webpagina waar geen enkele update te vinden was.

Beeld en geluid

De Mobii tablet wordt geleverd met een beschermhoes, een adapter om snel mee op te laden en een USB-kabel om data uit te wisselen met de computer en\of de Mobii langzaam op te laden. Het scherm van de Mobii is van niet al te beste kwaliteit. De inkijkhoek stelt teleur en het scherm reflecteert zo erg dat het meer een spiegel lijkt. Vette vingers zijn al snel zichtbaar na een half uurtje gebruik. De twee 1 Watt speakers produceren stereo geluid, maar de kwaliteit daarvan houdt niet over.

Micro-SD

Het gebruiksgemak van deze tablet is vergelijkbaar met die van andere Android tablets. Het gaat immers om hetzelfde besturingssysteem. Toch merken we zo nu en dan dat de betreffende versie van Android gemaakt is voor installatie op een smartphone en niet geoptimaliseerd is voor een tablet. Verder vragen bijna alle voorgeïnstalleerde applicaties, zoals Gallery, Camera en Music, om een SD-kaart voor opslag. Die is niet bijgeleverd, maar is wel noodzakelijk om optimaal van de Mobii gebruik te kunnen maken. Er komen dus nog enkele tientjes bij voor een Micro-SD kaartje.

App Center

Een opmerkelijke keuze van de fabrikant is om de Google Play Store (voorheen Android Market), met tientallen duizenden betaalde en gratis apps, te vervangen door een eigen variant. Deze Point of View App Center heeft slechts een fractie van het aanbod van de Google Play Store. Bovendien ontbreken bekende apps en lijken veruit de meeste betaald in plaats van gratis. Daarnaast is de Point of View App Center weer volledig Engelstalig, inclusief klunzige Aziatische spelfouten.

Conclusie

Ondanks de lage prijs, is de Mobii tablet geen aanrader. Het scherm is niet prettig om naar te kijken en we zien nog teveel Engels termen voorbij komen. Bovendien moet nog een extra SD-kaartje worden aangeschaft en is de Google Play Store vervangen door een eigen, slechtere variant. Geïnteresseerden in een tablet kunnen beter wachten tot de nieuwe lichting tablets met Android 3.0 in de winkels ligt.

Pluspunten

Lage prijs;

Bluetooth;

Usb-aansluiting;

Uitbreidbaar met Micro-SD kaartje;

Webcam;

HDMI-uitgang;

Stereo speakers;

Inclusief beschermhoes.

Minpunten

Reflecterend scherm;

Slechte inkijkhoek van scherm;

Kan geen HD weergeven;

Geen ondersteuning voor 802.11N;

Nederlandstalige, papieren handleiding ontbreekt;

Nog teveel Engelse termen;

Kan geen Flash filmpjes aan;

Slechte kwaliteit speakers;

Mist een SD-kaart;

Android Market vervangen door App Center.

