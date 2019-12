OS X Mountain Lion: review

Eerste indruk|Mountain Lion is de nieuwste versie van het besturingssysteem voor Apple Mac computers. Het belooft onder andere betere integratie met iCloud en bevat talloze vernieuwingen die dagelijks gebruik nog eenvoudiger moet maken. Upgraden of toch maar negeren?

Wat is OS X Mountain Lion?

OS X Mountain Lion is de nieuwste versie van het besturingssysteem dat op alle computers van Apple draait. Het besturingssysteem is niet los aan te schaffen, maar alleen via de Apple-App Store te downloaden. Op nieuwe Apple computers, die vanaf 25 juli 2012 zijn gekocht, staat Mountain Lion standaard al geïnstalleerd.

Apple systemen die op of na 11 juni 2012 zijn aangeschaft, komen mogelijk in aanmerking voor een gratis upgrade. Oudere systemen moeten zelf , tegen eenmalige betaling, worden bijgewerkt naar Mountain Lion. Helaas werkt Mountain Lion niet meer op alle Mac's. Met één enkele aanschaf van Mountain Lion is het mogelijk om meerdere Mac's ervan te voorzien. Ze moeten dan wel gebruik maken van dezelfde Apple ID als waar Mountain Lion initieel mee gekocht is.

Buiten de boot

OS X Mountain Lion kan niet zomaar op alle Apple computer worden geïnstalleerd. Systemen die voor juni 2007 zijn gekocht, zijn niet te upgraden en vallen helaas buiten de boot. Uitzondering hierop zijn enkele iMacs en Macbook Pro modellen. Voor de meeste andere Apple computers geldt dat ze eind 2008 of begin 2009 aangeschaft moeten zijn om in aanmerking te komen voor Mountain Lion. Raadpleeg de volledige lijst met ondersteunde modellen.

Minimale eisen

De Apple computer die voorzien wordt van Mountain Lion moet in ieder geval uitgerust zijn met OS X Snow Leopard (versie 10.6) of nieuwer. Bovendien moet er minimaal 2 GB intern geheugen aanwezig zijn en 8 GB vrije ruimte op de harde schijf. Voor het downloaden van Mountain Lion is een snelle internetverbinding prettig want er moet maar liefst 4 GB binnen worden gehaald. Mountain Lion kan alleen via de App-Store worden verkregen en de aanschaf vereist een Apple ID waar een creditcard of bankrekening aan gekoppeld is. Een Apple ID is gratis aan te maken in de App-Store.

Nieuwe mogelijkheden, specifieke eisen

Voor sommige nieuwe mogelijkheden van Mountain Lion, zoals AirPlay Mirroring, waarbij het scherm van de Mac computer draadloos op een TV getoond kan worden, gelden specifieke eisen. Er is namelijk een 2e of 3e generatie Apple TV nodig. Daarnaast dient de Mac halverwege 2011 gemaakt te zijn (MacBook Pro modellen kunnen van begin 2011 zijn). De Power Nap functie, waarmee backups ook in slaapstand gemaakt kunnen worden, wordt alleen ondersteunt door MacBook Air machines van na 2011 en de nieuwe MacBook Pro met Retina Scherm.

OS X Mountain Lion: review

Een jaar na de lancering van OS X Lion heeft Apple nu OS X Mountain Lion uitgebracht. Dit nieuwe besturingssysteem voor Mac computers moet de computers van Apple meer in lijn brengen met de iPhone en de iPad. Daarom ligt de nadruk van de vernieuwingen van OS X Mountain Lion bij een betere integratie met iCloud en een aantal toepassingen die al bekend zijn van de iPad en iPhone.

In de wolken van iCloud

Apple's gratis iCloud-dienst is net iets na de lancering van OS X Lion in de lucht gebracht, halverwege 2011. Met deze online dienst worden onder andere gegevens, notities, herinneringen, foto's en bestanden draadloos en automatisch gesynchroniseerd tussen de iPhone, iPad en Mac computers. OS X Mountain Lion stroomlijnt deze integratie nog verder waardoor iCloud bij dagelijks gebruik nog minder opvalt en een stuk beter werkt. Verstopt op de achtergrond houdt het bestanden en instellingen bij per ondersteunde applicatie. Deze worden synchroon gehouden met een (gratis) online opslag van 5 GB en met een eventuele iPhone en iPad. Normale gebruikers hoeven zo geen weet meer te hebben van bestandsmappen en formaten. Alles wordt op de achtergrond met elkaar gesynchroniseerd zonder dat de gebruiker hier iets van merkt of voor hoeft te doen, erg handig.

iMessage

Na tien jaar trouwe dienst is het kletsprogramma iChat niet langer onderdeel van OS X. Voor alle chatbehoeften en andere snelle boodschappen is nu iMessage ingebouwd. Met iMessage is het mogelijk om snel en eenvoudig vanaf de Mac berichten te sturen naar iedereen met een iPad, iPhone of iPod Touch waar iOS 5 op staat. Het is vanaf nu mogelijk om een gesprek te beginnen op de Mac en daar verder mee te gaan op de iPad of iPhone. Het is ook mogelijk om bestanden, foto's en filmpjes te versturen via iMessage. iMessage ondersteunt ook andere chatdiensten, zoals FaceTime, AIM, Yahoo! en Google Talk.

Deel en heers

In Mountain Lion is het ook eenvoudiger gemaakt om van alles te delen vanuit het programma dat open staat. In applicaties, zoals de Safari browser, zitten vanaf nu iconen die we al kennen van de iPhone en de iPad. Met een druk op de knop is het mogelijk om de huidige webpagina (of een document, afbeelding of wat de open applicatie ook doet) te versturen per mail, te delen via iMessage of te plaatsen op Twitter. Twitter is geïntegreerd in deze versie van het besturingssysteem. Gebruikersnaam en wachtwoord van Twitter moet eenmalig bij de instellingen worden ingevuld. Apple ondersteunt Facebook op dit moment nog niet, verwacht wordt dat dit met de lancering van iOS 6 in het najaar volgt.

Berichtencentrum

Met het nieuwe berichtencentrum kan de Mac direct meldingen geven op het bureaublad als er onder andere nieuwe mail is, een nieuw Twitterbericht of er een agenda-afspraak aankomt. Dit onderdeel zat al langer in de iPhone en iPad, maar op de Mac was er een aparte applicatie voor nodig. Via de systeeminstellingen kun je instellen hoe de berichten eruit zien en van welke applicaties je berichten wilt ontvangen. Na een paar seconden verdwijnen de berichten, maar ze zijn naderhand altijd weer in een overzichtelijke lijst op te roepen.

Snellere browser

Een nieuwe versie van OS X levert gelijk ook verbeteringen aan de Safari browser op. Naast het direct kunnen delen in Safari via onder andere iMessage, krijgen we nu - in navolging van Google Chrome - één adresbalk die tevens dienst doet als zoekbalk. Met een gebaar, of een druk op de knop, is het bovendien mogelijk om een overzicht van alle openstaande tabbladen te krijgen. De belangrijkste verbetering is onzichtbaar. De nieuwe Safari gebruikt de allerlaatste techniek om webpagina's op het scherm te brengen en weet daarmee qua snelheid weer gelijk te komen met Google Chrome.

Betere beveiliging

Door de toenemende hoeveelheid malware voor de Mac wil Apple zijn gebruikers meer veiligheid bieden. Vanaf Mountain Lion zit er daarom een speciaal programma in het besturingssysteem, genaamd Gatekeeper, dat zich volledig bezighoudt met de beveiliging. Nu kunnen applicaties alleen nog maar vanuit Apple's eigen App-Store worden geïnstalleerd, en alleen van bekende en betrouwbare ontwikkelaars. Tenminste, dat is de standaardinstelling van Gatekeeper. De instellingen zijn wel handmatig te wijzigen zodat je ook uit andere bronnen software kunt installeren.

Doorwerken tijdens slaap

De nieuwe Powernapfunctie in Mountain Lion zorgt ervoor dat zelfs wanneer de computer slaapt, of in sluimerstand is, belangrijke taken stilletjes en op de achtergrond doorgaan. Denk hierbij aan mail ophalen, foto's synchroniseren en belangrijke bestanden veiligstellen. Hierdoor is de Mac al helemaal bij wanneer hij uit sluimerstand ontwaakt. Als de Mac met Mountain Lion ook nog op een voedingsbron is aangesloten, worden ook updates binnengehaald terwijl de Mac doorslaapt. Dat klinkt allemaal mooi, maar er zit een addertje onder het gras. De Powernapfunctie werkt namelijk alleen op Apple computers met ingebouwde flashopslag, zoals de nieuwe Macbook Air modellen en peperdure Retina Macbook Pro. Systemen met een gewone harde schijf komen dus niet in aanmerking.

Gamecenter

Gamecenter, het centrale punt voor liefhebbers van spellen, is overgevlogen vanuit de iPad en iPhone. Met Mountain Lion kun je nu ook je eigen spelscores overzichtelijk en centraal inzien. Bovendien maakt Gamecenter het nog eenvoudiger om tegen anderen te gamen, zelfs tegen mensen met een iPad of iPhone. Je hoeft daarvoor alleen maar in te loggen met je Apple ID en Gamecenter ID. Met Gamecenter krijg je bovendien een overzicht van alle spellen die je gespeeld hebt en kun je je eigen spelscores vergelijken met die van anderen. Via Gamecenter kun je een multispeler-spel beginnen, mensen uitdagen die je niet kent en er worden zelfs tegenstanders met hetzelfde niveau door Gamecenter voorgesteld.

Airplay

Mountain Lion biedt ook een nieuwe mogelijkheid om de inhoud van het scherm draadloos te laten zien op elke TV waar een Apple TV (2e/3e generatie) op aangesloten is. Terwijl je op de bank zit, kun je eenvoudig met één klik onder andere websites, video's of Google Earth laten zien. Bovendien is deze optie handig voor in klaslokalen of voor het geven van een presentatie. Ook geluid wordt meegestuurd.

Conclusie

Mountain Lion biedt ongeveer 200 vernieuwingen, waarvan sommige echt handige verbeteringen zijn en andere slechts toevoegingen. We hebben dan ook alleen de belangrijkste en handigste besproken. Kijk op de Apple website voor een volledig overzicht. Het is jammer dat oudere Mac's niet in aanmerking komen voor Mountain Lion en Powernap alleen op hele nieuwe modellen werkt. De betere beveiliging is voor iedere Mac gebruiker goed nieuws, Gamecenter alleen voor liefhebbers van spellen. Al met al is Mountain Lion voor iedere Mac gebruiker, zeker gezien de lage prijs, een goede manier om je computer weer bij de tijd te krijgen.

Pluspunten

Lage prijs;

Verbeterde beveiliging;

iMessage werkt prettig en is handig;

Eenvoudige installatie

Veel vernieuwing op allerlei vlakken;

Integratie met sociale netwerken;

Minpunten