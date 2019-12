Windows 8: preview

Twee jaar na de lancering van Windows 7 heeft Microsoft tijdens een conferentie in de VS een eerste versie van Windows 8 gepresenteerd. Deze versie - die nog in de kinderschoenen staat - is nog wel instabiel en mist functionaliteit. Het geeft echter wel een goed beeld van waar Microsoft met Windows 8 naar toe wil.

Hybride Windows

Eén van de meest opvallende aspecten die Microsoft met Windows 8 brengt, is het hybride karakter ervan. Windows 8 is namelijk tegelijkertijd geschikt voor zowel de gewone computer als voor tablets.

De bediening van deze twee producten verschilt nogal. Bij een gewone computer navigeer je namelijk met muis en voer je tekst in met behulp van het toetsenbord. Bij tablets zijn je vingers de belangrijkste invoerapparaten. Microsoft heeft daarom ook gekozen voor twee soorten schillen (interfaces) bij Windows 8.

Nieuwe bediening

Waar bij de voorganger Windows 7 de nadruk lag op gebruik op een desktop of notebook, ligt dat bij Windows 8 anders. Het lijkt erop dat Microsoft dit besturingssysteem vooral richt op tablets. Microsoft heeft daarom dan ook een nieuwe manier van bediening geïntroduceerd met de werktitel 'Metro'. Helemaal nieuw is deze schil ook weer niet: op Windows Mobile 7-smartphones was een eerdere versie ook al te bezichtigen.

Metro maakt gebruik van zogenaamde tegels. Een tegel is een koppeling naar een applicatie of kan een houder zijn van informatie, zoals het weerbericht. Bovendien kunnen tegels verwijzen naar een website of contactpersoon. Door horizontaal te scrollen, net zoals bij de iPad of Android-tablets, kun je alle verschillende tegels bekijken en gebruiken.

Snelmenu

Een andere opmerkelijke vernieuwing in Windows 8, is de introductie van zogenaamde 'Charms'. Dit is een soort snelmenu aan de rechterkant van het scherm waarmee je onder meer kunt schakelen tussen het standaard-bureaublad of het Metro-uiterlijk. Je kunt via de Charms ook zoeken, delen, gebruik maken van aangesloten randapparatuur of instellingen wijzigen.

Via de nieuwe Charms-mogelijkheid kun je ook in de linkeronderhoek de tijd zien, of de status van de netwerkverbinding en zelfs informatie over de accu. Met de deelfunctie van Charms kun je bijvoorbeeld tekst of afbeeldingen - die met Control-C in het klembord zijn gezet - delen met andere applicaties zoals een Twitterprogramma.

Bureaublad

Naast de compleet nieuwe schil met de naam Metro - die toch met name voor tablets is ontwikkeld - biedt Windows 8 ook het bureaublad zoals we dat gewend zijn. De vroege versie die wij hebben gebruikt, laat zo op het eerste gezicht nog weinig vernieuwing zien ten opzichte van Windows 7. De bekende startknop linksonder bestaat nog steeds, maar heeft een ander uiterlijk.

Pas als we op deze startknop drukken, zien we een duidelijk verschil. In plaats van het welbekende startmenu verschijnt in Windows 8 de Metro-schil, en dat is best wennen. Deze schil ziet er goed uit en is erg functioneel.

Telkens schakelen tussen dit nieuwe uiterlijk en het standaard-bureaublad zorgt voor wat onrust. Het gaat hier echter om een zeer vroeger versie van Windows 8 en het kan goed zijn dat Microsoft dit aanpast in de definitieve versie.

Overige veranderingen

Uiteraard is het nieuwe Metro-uiterlijk niet de enige verandering ten opzichte van Windows 7. Zo biedt Windows 8 talloze kleine verbeteringen, vernieuwingen en aanpassingen. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe taakbeheer (ctrl-alt-del) dat sterk verbeterd lijkt.

Het is mogelijk om direct een overzicht te zien van actieve programma's en hoeveel aanslag die plegen op de processor, geheugen en de harde schijf. Hoe zwaar die belasting is, wordt netjes getoond in kleuren. Het nieuwe taakbeheer geeft een nog beter overzicht van er wat er zich allemaal onder de motorkap afspeelt.

Het lint, zoals bekend van Office 2007, heeft ook een plekje gekregen in deze nieuwe Windows-versie zoals in de Windows Verkenner. Bovendien wordt Windows 8 standaard geleverd met Internet Explorer versie 10.

Conclusie

Het is op basis van deze ontwikkelversie nog te vroeg om een oordeel te vellen over Windows 8. De versie die wij hebben geprobeerd, laat wel duidelijk zien wat Microsoft van plan is. Zo is de nieuwe Metro-schil duidelijk gericht op tabletgebruik en ziet Microsoft blijkbaar ook in dat tablets een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst.

Zodra er nieuws is of er andere ontwikkelingen zijn met betrekking tot Windows 8 zullen we daarover berichten.

Wie zelf aan de slag wil met Windows 8 kan een Engelse testversie downloaden.

'Let op! Het gaat hier om een testversie voor ontwikkelaars. Wil je Windows 8 toch uitproberen? Doe dit dan niet op de computer waar je vaak gebruik van maakt en belangrijke bestanden op staan.'

Update

Eind februari heeft Microsoft een testversie speciaal voor consumenten vrijgegeven, de zogenaamde Consumer Preview. Wij hebben deze versie inmiddels geïnstalleerd op onze testsystemen en gaan er de komende dagen mee aan de slag. Binnenkort kun je onze bevindingen hier lezen.

Meer weten over de mogelijkheden van Windows 8?

Lees: Windows 8 in 20 vragen (oktober 2012)

Bekijk ook de officiële website van Microsoft.

Windows 8 Consumer Preview: onze bevindingen

Eind februari presenteerde Microsoft een nieuwe probeerversie van Windows 8. Deze versie is geschikt voor consumenten die alvast willen zien wat Windows 8 gaat brengen. Wat zijn onze ervaringen?

Installatie

De Windows 8 Consumer Preview, oftewel bèta 1, is verkrijgbaar via de link onderaan deze pagina. Door op de blauwe knop te klikken, wordt een klein installatiebestand binnengehaald. Bij het uitvoeren van dit installatiebestand wordt gecontroleerd of de computer wel geschikt is voor Windows 8.

Als dit het geval is, wordt volautomatisch alles gedownload wat nodig is om Windows 8 te installeren. De computer herstart zichzelf en de probeerversie van Windows 8 is klaar voor gebruik. De gehele procedure duurt - afhankelijk van uw internetverbinding en snelheid van de computer - ongeveer 1,5 uur. Installeer deze vroege probeerversie van Windows 8 niet op uw hoofdcomputer, daar is hij nog te instabiel voor.

Twee gezichten

Waar Windows 8 echt gaat afwijken van voorgaande versies is de nieuwe bediening en het uiterlijk, ook wel de Metro-interface genoemd. Dit doet Microsoft omdat Windows 8 ook op tablets geïnstalleerd gaat worden. Een tablet bedien je op een andere manier, dus dacht Microsoft daarom ook de menu's en de navigatie daarop aan te passen.

Hierdoor krijgt Windows 8 twee gezichten:

- het Metro-uiterlijk speciaal voor tabletgebruikers;

- het traditionele bureaublad dat we van Windows gewend zijn.

Dit neemt niet weg dat je met de gewone muis ook kunt navigeren in de nieuwe Metro-omgeving, maar handig is het niet. In deze tweede probeerversie van Windows 8 zien we dat Microsoft de bediening via de Metro-omgeving verder heeft verbeterd. Niet alleen kun je op de verschillende 'tegels' klikken om een programma op te starten. Het is ook mogelijk om menu's en mogelijkheden op te roepen door met de muis in één van de hoeken te gaan staan.

Windows Store

Volledig nieuw in deze probeerversie is de ingebouwde Windows (App) Store. Dit is - net zoals bij Apple en Google - een winkel waar software snel en eenvoudig kan worden gevonden en verkregen. Deze Consumer Preview van Windows 8 toont dan ook als eerste Windows-versie ooit de virtuele winkel van Microsoft.

De Store werkt met de tegels uit de Metro-omgeving en oogt overzichtelijk. Door op een app te klikken, verschijnt informatie erover met de beoordeling door anderen erover en kan de app in kwestie worden geïnstalleerd.

De nieuwe Microsoft App Store werkt prima en duidelijk, maar heeft op dit moment een zeer gering aanbod. In de aanloop naar de uiteindelijke versie van Windows 8 zal dit aanbod naar verwachting flink toenemen.

Waar is de Start-knop?

Windows 8 heeft, naast de nieuwe Metro interface met tegels, ook nog het oude bekende bureaublad. Voor velen herkenbaar door de start-knop linksonder die er al sinds Windows 95 in zit. Tot nu toe, want in Windows 8 heeft Microsoft ervoor gekozen om de Start-knop weg te halen.

In Windows 8 kun je - net zoals bij de nieuwe Metro interface - menu's en programma's kiezen door in de linker- of rechterhoek met de muis te gaan staan. Er verschijnt dan een doorzichtige balk met een aantal iconen die Microsoft 'charms' noemt. Denk hierbij aan iconen om mee te zoeken, de computer verder in te stellen of om mappen te delen.

We moeten zeggen dat het even wennen is zonder Start-menu, maar dat het navigeren via de hoeken prima werkt. De muis naar een hoek sturen is immers een simpele en snelle handeling die weinig precisie vereist. Overigens is het ook mogelijk om tussen het oude en nieuwe uiterlijk te switchen. In de Metro-omgeving kun je eenvoudig op het tegeltje 'Desktop' klikken. Vanuit het bureaublad ga je met de muis naar de linker onderhoek, waar vroeger de Start-knop zat, om te schakelen naar de Metro-stijl. Overigens is er verder weinig nieuw in de traditionele desktop-modus in Windows 8. Alle vernieuwing zit in de Metro-omgeving.

Conclusie

Met deze tweede probeerversie van Windows 8 zien we nog beter waar Microsoft in de toekomst naartoe wil. En dat lijkt steeds verder weg van het traditionele bureaublad en meer naar de nieuwe Metro-omgeving. Microsoft ziet duidelijk toekomst in aanraakschermen en is daar langzaam Windows op aan het aanpassen. Traditionele gebruikers die niets van de Metro-stijl willen weten, kunnen nog gewoon het oude en vertrouwde bureaublad blijven gebruiken.

Als Metro de toekomst is, zien we die met vertrouwen tegemoet. Ook de nieuwe Microsoft Store toont de nieuwe koers. Hoe succesvol die store is, hangt sterk af van de hoeveelheid en kwaliteit van de apps die erin staan.

Lees: Windows 8 in 20 vragen (oktober 2012)

Meer informatie vind je op de website van Microsoft.

Het laatste nieuws over Windows 8

Naarmate het uitkomen van Windows 8 nadert, neemt ook de berichtgeving toe. Vriend en vijand zijn het er over eens dat Microsoft een flinke sprong in het diepe neemt. Windows 8 bevat de meeste aanpassingen aan Windows sinds jaren. Een overzicht van het laatste nieuws over Windows 8.

3 versies

In april kondigde Microsoft aan dat er drie versies van Windows 8 zullen verschijnen:

Windows 8;

Windows 8 Pro;

Windows 8 RT.

De standaard versie is bedoeld voor consumenten. Windows 8 Pro heeft geavanceerde mogelijkheden en is vooral bedoeld voor zakelijke gebruikers en mensen die veel met computers bezig zijn. Windows 8 RT is een speciale versie gemaakt voor apparaten met een ARM processor. Dat soort processoren vinden we vooral in tablets. Deze RT versie wordt alleen meegeleverd met nieuwe apparaten, maar wordt wel geleverd met Office.

Opvallend is dat er geen starter-editie komt van Windows 8. Windows 7 had wel zo'n goedkope versie die vooral werd geïnstalleerd op netbooks (kleine en goedkope laptops). Het ontbreken van een goedkope startersversie van Windows 8 zou wel eens de doodsteek kunnen betekenen voor de netbook.

Ook Microsoft ziet meer in de tabletcomputer. Over de prijzen van Windows 8 is nog niets bekend gemaakt. Wel is bekend dat computers die nu worden verkocht met Windows 7 voorzien zijn van een voucher die recht geeft om een upgrade naar Windows 8 Pro voor €14,99.

Windows 8 Release Preview

Op 31 mei lanceerde Microsoft de derde probeerversie van Windows 8, de zogenaamde Release Preview. Deze versie bevat vooral verbeteringen ten opzichte van de Consumer Preview van eind februari. Echt veel nieuwe mogelijkheden zijn er niet.

Microsoft zelf benadrukt de toevoeging van 3 nieuwe Bing apps: een voor nieuws, een voor sport en een reis-app. Ook ondersteunt de meegeleverde browser - Internet Explorer 10 - nu Flash. Echt schokkende wijzigingen zijn het allemaal niet. Toch is het leuk dat Microsoft ons op deze manier op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.

De Windows 8 Release Preview is te downloaden op http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-8/download. In juli wordt de volgende versie van Windows 8 verwacht, de zogenaamde RTM (Release to Manufacturing) versie.

Microsoft Surface

In juni kwam Microsoft met onverwachts nieuws: de aankondiging van een eigen tablet: Surface by Microsoft. De Surface zal worden uitgerust met Windows 8. De tablet lijkt qua vorm op de iPad, maar heeft een meegeleverde hoes die direct dienst doet als toetsenbord, waardoor hij ook wel een beetje lijkt op een hele dunne laptop.

De Surface is er in 2 varianten:

een ARM versie met Windows 8 RT

een (krachtigere) Intel versie met Windows 8 Pro.

Over prijzen en verschijningsdata is nog niets bekend gemaakt.

Dat Microsoft zelf tablets gaat maken is een opmerkelijke stap, want Microsoft heeft niet veel ervaring met het maken van hardware. Windows wordt traditioneel meegeleverd op computers van merken als Dell of HP. Omdat deze merken ook allemaal tablets met Windows 8 gaan maken, wordt Microsoft dus zowel leverancier als concurrent.

Windows Phone 8

In juni kondigde Microsoft ook Windows Phone 8 aan, de nieuwste versie van Microsoft's besturingssysteem voor mobiele telefoons. Deze versie is gebouwd rond dezelfde kern als de 'normale' Windows 8, en dat maakt het makkelijker voor ontwikkelaars om apps voor beide systemen te maken.

Microsoft maakt dus in feite 1 besturingssysteem voor telefoon, tablet, laptop en desktop. Een groot nadeel van deze keuze is wel dat telefoons met Windows Phone 7 of 7.5 geen upgrade naar versie 8 zullen krijgen.

Lees: Windows 8 in 20 vragen (oktober 2012)