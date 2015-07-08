5500 panelleden hebben in mei weer hun mening gegeven over hun provider. En het afgelopen half jaar hebben ze elke maand hun storingen met mobiel bellen, sms'en en internetten aan ons gemeld.

Beste uit de test

Het resultaat: provider Simyo is 'Beste uit de test' met een 8,4. De panelleden van deze provider melden de minste storingen. En niet alleen op dit vlak heeft de provider het goed voor elkaar: op alle onderdelen scoort de provider boven de 8.

Laagste score

De laagste score van een 7,4 is voor Tele2. Deze provider kampt juist met een hoog aantal storingen.

Testresultaten

Benieuwd hoe de andere providers scoren? Bekijk hoe Ben, Hollandsnieuwe, KPN, Simpel, Simyo, Tele2, Telfort, T-Mobile, Vodafone, Youfone en Ziggo Mobiel scoren in ons onderzoek naar de beste mobiele provider .

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