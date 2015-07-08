Stefan Vrijdag Expert mobiel abonnementenGepubliceerd op:8 juli 2015
5500 panelleden hebben in mei weer hun mening gegeven over hun provider. En het afgelopen half jaar hebben ze elke maand hun storingen met mobiel bellen, sms'en en internetten aan ons gemeld.
Beste uit de test
Het resultaat: provider Simyo is 'Beste uit de test' met een 8,4. De panelleden van deze provider melden de minste storingen. En niet alleen op dit vlak heeft de provider het goed voor elkaar: op alle onderdelen scoort de provider boven de 8.
Laagste score
De laagste score van een 7,4 is voor Tele2. Deze provider kampt juist met een hoog aantal storingen.
Testresultaten
Benieuwd hoe de andere providers scoren? Bekijk hoe Ben, Hollandsnieuwe, KPN, Simpel, Simyo, Tele2, Telfort, T-Mobile, Vodafone, Youfone en Ziggo Mobiel scoren in ons onderzoek naar de beste mobiele provider .
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