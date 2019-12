Hollandsnieuwe kampt bijna evenveel met storingen als Tele2

Klanten hadden last van een trage verbinding, konden geen data verzenden of ontvangen, of hadden helemaal geen verbinding. Tele2 spant nog altijd de kroon met een storingspercentage van 19%. Dat had het vorige maand ook, maar in juni was dat nog 26%. Het lijkt dus minder te worden maar het is nog steeds fors.

Tele2 voert ook de lijstjes aan qua storingen in het sms- en mobiele telefoonverkeer. Maar het wordt deze keer vergezeld door Hollandsnieuwe. Bij mobiel bellen hebben beide providers een storingspercentage van 10%. Bij sms'en is dat voor beide 4%.

Simyo en KPN doen het op alle drie de gebieden (internet, bellen en sms'en) het best met de minste storingspercentages. KPN had dit keer het meest storingsvrije internet met een percentage van 7%. Klanten ervaren daar dus een stuk minder problemen.

Benieuwd hoe de andere providers scoren? Bekijk ook de resultaten van T-Mobile, Vodafone, Telfort, Hi en Ben in onze nieuwe meting.

Bron: Mobiele ProviderMonitor.