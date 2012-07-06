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KPN met 'onbeperkt' mobiel bellen en sms'en

Nieuws
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KPN maakt voor het eerst onbeperkt mobiel bellen en sms'en mogelijk naar alle mobiele en vaste nummers in Nederland, voor één vast bedrag van €40 per maand.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert mobiel abonnementenGepubliceerd op:6 juli 2012

KPN heeft vanaf 30 juli een nieuw abonnement, waarbij een instapabonnement van €10 kan worden aangevuld met bundels voor bellen, sms'en en internetten. Met een instapabonnement kun je 'onbeperkt' en zonder meerkosten bellen met andere KPN-abonnees. Wil je onbeperkt bellen met álle abonnees van andere Nederlandse providers, dan betaal je in totaal €40 per maand.

Bij navraag geeft KPN aan dat op voor onbeperkt bellen wel een fair use policy geldt. Een mobiel als babyfoon gebruiken staat KPN niet toe, bijvoorbeeld.

Meer details lees je in de aankondiging van KPN. Het abonnement is vanaf maandag 30 juli beschikbaar.

Bron: KPN-persbericht

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