Mobiele internetverbinding van Tele2 stabieler

Nieuws|Van de klanten van Tele2 had 11% in september last van een instabiele internetverbinding op hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit onze nieuwe meting van de Mobiele ProviderMonitor.

Daarmee is Tele2 een middenmoter als het gaat om welke provider het meeste last heeft van storingen. Klanten hadden last van een trage verbinding, konden geen data verzenden of ontvangen, of hadden helemaal geen verbinding. Het aantal storingen is wel gedaald ten opzichte van de vorige meting. Toen had 19% van de klanten nog last van problemen met internet op hun mobiel.

Dit keer spant T-Mobile de kroon met een storingspercentage van 14%. Klanten van KPN en Simyo ervaren een stuk minder problemen. Met storingspercentages van respectievelijk 8% en 7% hadden zij het meest storingsvrije internet.

Benieuwd hoe de andere providers scoren? Bekijk ook de resultaten van Hollandsnieuwe, Vodafone, Telfort, Hi en Ben in onze nieuwe meting.

Bron: Mobiele ProviderMonitor.