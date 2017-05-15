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Tele2 komt ook met onbeperkt abonnement

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Na T-Mobile komt nu ook Tele2 met een abonnement waarmee je onbeperkt kun bellen, sms'en en internetten. Wat zijn de verschillen?
celine burgering

Celine Burgering   Expert ElektronicaGepubliceerd op:15 mei 2017

Mobiel-abonnement-Tele2

Onbeperkt

Met het nieuwe Onbeperkt abonnement van Tele2 kun je inderdaad onbeperkt bellen, sms'en en internetten. Maar voor internetverbruik geldt wel een Fair Use Policy: je krijgt elke dag 5 GB aan data. Dat staat gelijk aan ongeveer 5 uur Netflix kijken. Als de 5 GB op zijn, dan kun je gratis 1 GB extra activeren, zo vaak als nodig. Deze constructie is er vooral om misbruik tegen te gaan. 

Concurrentie

T-Mobile kwam in januari al met een onbeperkt abonnement voor €35 per maand. Maar bij Tele2 betaal je een tientje minder: €25 per maand. Een ander verschil: met het Tele2 abonnement kun je 'maar' 6 GB per maand in de bellen en internetten binnen de EU gebruiken. Bij T-Mobile is dat 10 GB.

Voor wie?

Deze abonnementen zijn er natuurlijk voor de grootverbruikers. Met 5 GB per dag kun je onbezorgd Netflixen, online radio luisteren en gamen. Helemaal als je kan blijven ophogen met 1 GB.

Maar gebruik je je smartphone voor surfen, mailen en social media, dan kun je nog steeds kiezen voor een bundel van 1 of 2 GB

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