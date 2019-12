Tele2 komt ook met onbeperkt abonnement

Onbeperkt

Met het nieuwe Onbeperkt abonnement van Tele2 kun je inderdaad onbeperkt bellen, sms'en en internetten. Maar voor internetverbruik geldt wel een Fair Use Policy: je krijgt elke dag 5 GB aan data. Dat staat gelijk aan ongeveer 5 uur Netflix kijken. Als de 5 GB op zijn, dan kun je gratis 1 GB extra activeren, zo vaak als nodig. Deze constructie is er vooral om misbruik tegen te gaan.

Concurrentie

T-Mobile kwam in januari al met een onbeperkt abonnement voor €35 per maand. Maar bij Tele2 betaal je een tientje minder: €25 per maand. Een ander verschil: met het Tele2 abonnement kun je 'maar' 6 GB per maand in de EU gebruiken. Bij T-Mobile is dat 10 GB.

Voor wie?

Deze abonnementen zijn er natuurlijk voor de grootverbruikers. Met 5 GB per dag kun je onbezorgd Netflixen, online radio luisteren en gamen. Helemaal als je kan blijven ophogen met 1 GB.

Maar gebruik je je smartphone voor surfen, mailen en social media, dan kun je nog steeds kiezen voor een bundel van 1 of 2 GB.

Bekijk ook: