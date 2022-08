Je ziet in de winkel meestal het type schermpaneel vermeld bij monitoren. De schermtechniek zegt iets over wat je van de monitor kunt verwachten. Onderstaande technieken zijn gebaseerd op LCD, behalve OLED. Lees meer over het verschil tussen LCD en OLED.

IPS

IPS-panelen zijn het meest gangbaar. De kleurweergave en kijkhoeken zijn bij IPS gemiddeld het best. Voor thuiswerken, beeldbewerking, gamen of van alles een beetje is een IPS-scherm vaak de beste keuze.

VA

Bij VA-panelen zijn vooral de kijkhoeken minder goed en is het kleurbereik iets minder. Het contrast bij VA is juist beter dan bij IPS-schermen. Donkere beelden zijn mooier, wat vooral prettig is bij bijvoorbeeld films kijken in het donker.

TN

De goedkopere TN-panelen zijn het minst van de 3. De kijkhoeken en de kleurweergave halen het niet bij IPS of VA. Moderne TN-schermen doen het wel een stuk beter waardoor de verschillen niet meer zo groot zijn. Ook is de responsetijd (van een pixel om van kleur te veranderen) gemiddeld beter, wat handig is bij bewegend beeld van games.

OLED

De meest afwijkende techniek zie je bij OLED-schermen. Bij OLED geven de pixels zelf licht. Vooral donkere beelden zien er veel beter uit. Het grootste minpunt: bij langdurig gebruik is er een risico op inbranding.