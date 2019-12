UPC blijft onduidelijk over compensatie Horizon

Nieuws|UPC blijft onduidelijk over de compensatie die hoort bij de verschillende problemen met de UPC Horizon-mediabox. In gesprekken met de Consumentenbond en COAX NL verwijst de provider naar de 'garantieregeling', maar weigert de compensatie specifiek te maken voor de verschillende problemen. Uit een enquête van de Consumentenbond onder 430 gebruikers van de UPC Horizon-mediabox blijkt dat veel mensen wél compensatie krijgen, maar dat de bedragen zeer uiteen lopen.

Volgens de garantieregeling geeft UPC bij een storing van een radio- of televisiedienst een bedrag van €1 per dag. Deze compensatie zou volgens UPC van toepassing zijn op problemen met de stabiliteit en tv kijken, met opnemen en met 'on demand'. Voor problemen met gebruiksgemak wil UPC geen compensatie geven, terwijl de Consumentenbond hiervoor een compensatie van €0,50 per dag reëel zou vinden. Uit de enquête blijkt dat een aantal mensen wèl compensatie krijgt voor het ondermaatse gebruiksgemak.

Ruim 30% van de ondervraagden heeft voor uiteenlopende problemen bij UPC compensatie gevraagd en een kleine 30% is door UPC zelf benaderd met een aanbod voor compensatie. De compensatie is zeer verschillend en loopt uiteen van €5 tot €210.

Update van juni

Volgens UPC zal een groot deel van de problemen met de Horizon-mediabox met een update in juni worden opgelost. De Consumentenbond en COAX NL houden op basis van consumentenervaringen en testen in de gaten of de problemen inderdaad worden opgelost. Voor problemen die zijn verholpen, is alleen compensatie met terugwerkende kracht van toepassing.

Consumenten kunnen problemen met de UPC Horizon-mediabox melden op:

Klachtenkompas.nl of via

het feedbackformulier op COAX.nl.

