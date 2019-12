Actie succesvol: verwarrende blauwe Vinkje verdwijnt

Nieuws|Het advies van de Stichting Ik Kies Bewust aan minister Schippers om het blauwe Vinkje af te schaffen, is door de Consumentenbond positief ontvangen. De Consumentenbond is blij dat dit onduidelijke en misleidende voedselkeuzelogo eindelijk uit de supermarkt verdwijnt.

De Consumentenbond startte in maart 2016 de actie ‘Weg met het Vinkje’, nadat uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat het Vinkje verwarrend is voor consumenten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Bijna 20.000 consumenten lieten op onze actiepagina weten dat ze de strijd tegen het Vinkje steunden en ook via social media kregen we veel bijval. Dankzij deze steun werd onze actie in korte tijd een succes en lijkt het Vinkje op producten met veel suiker, verzadigd vet en zout verleden tijd.’

Haken en ogen

Combée: ‘Dat de Stichting Ik kies Bewust het Vinkje fundamenteel wil hervormen, vinden we positief al zien we nog wel wat haken en ogen aan hun advies aan de minister (pdf). In de verdere uitwerking vinden wij het van belang dat er niet, bij het toewerken naar productverbetering, een nieuw misleidend logo in het leven wordt geroepen. En we willen niet dat het streven naar internationale standaarden, wat op zich begrijpelijk is, nieuwe slappe normen voortbrengt. Onze zorgen daarover zullen wij aan minister Schippers overbrengen. Consumenten moeten de informatie kunnen begrijpen zodat zij er hun keuzes op kunnen baseren.’

Actie

Met het Vinkje zouden consumenten in één oogopslag kunnen zien welk product een 'gezondere' of 'bewuste' keuze is, maar uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat het Vinkje verwarrend is voor consumenten. Daarom startte de Consumentenbond de actie #wegmethetVinkje. Doel was dat fabrikanten stoppen met het Vinkje op verpakkingen en dat de overheid stopt met het ondersteunen van dit onduidelijke en misleidende logo.

