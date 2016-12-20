Database met 200.000 ziekenhuistarieven online

Ruim 14.000 consumenten steunden de actie #watkostmijnzorg en velen deelden hun behandelkosten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten kunnen met de database vooraf behandelkosten van verschillende ziekenhuizen vergelijken maar ook achteraf kijken of hun rekening klopt en zo actief meewerken om eventuele foute declaraties boven water te krijgen.’

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen zeggen ernaar te streven om de tarieven voor gecontracteerde zorg voor 2017 uiterlijk 1 januari 2017 vast te stellen. Combée: ’Wij hopen dat ze die zelfopgelegde deadline inderdaad halen en dat we de tarieven voor 2017 ook zo snel mogelijk kunnen delen met consumenten.’

Consumenten die een ziekenhuisrekening controleren waarvan nog geen gegevens in de module beschikbaar zijn, krijgen (indien bekend) de gemiddelde prijs in Nederland te zien .

Stapsgewijs

De campagne #watkostmijnzorg heeft al verschillende successen geboekt. Alle grote verzekeraars en enkele ziekenhuizen gaven een deel van hun gecontracteerde tarieven vrij. Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) te Beverwijk gaf zelfs exclusief aan de Consumentenbond inzage in hun tarieven. De Open State Foundation, met wie de Consumentenbond de ziekenhuisrekeningenvergelijker heeft ontwikkeld, verwacht deze week uitspraak van de Raad van State over het hoger beroep dat zij tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangespannen om inzage te krijgen in alle ziekenhuistarieven. Ook minister Schippers heeft de NZa heeft inmiddels opdracht gegeven om een plan te maken om alle zorgtarieven stapsgewijs bekend te maken.

In de Consumentengids van januari 2017 publiceert de Consumentenbond een artikel over ziekenhuisrekeningen die lang op zich laten wachten en het belang om deze te controleren.