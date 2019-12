Opnieuw golf aan klachten over Online.nl

Nieuws|Het regent opnieuw klachten over telecomprovider Online.nl bij de Consumentenbond. Sinds 1 november zijn er ruim 200 klachten over deze provider binnengekomen. De Consumentenbond heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de nieuwe problemen geïnformeerd.

Veruit de meeste klachten die de Consumentenbond over Online.nl ontvangt op Klachtenkompas.nl gaan over de slechte dienstverlening van de provider. Klanten zitten dagen zonder internet, televisie of telefoon of de verbinding is weken instabiel. Daarnaast zijn er klachten over de prijsverhoging die de provider onlangs doorvoerde. Consumenten zouden daarmee sneller internet kunnen afnemen, maar velen merken op dat ze in hun woongebied technisch gezien niet eens die hogere snelheid kunnen krijgen. Tot slot zijn er klachten over de klantenservice met lange wachttijden en beloftes die niet nagekomen worden.

Online.nl liet in oktober 2016 weten dat het werkzaamheden aan zijn netwerk uitvoert en klanten overzet naar een nieuw netwerk. De provider beloofde problemen direct aan te pakken en deze uiterlijk 5 november opgelost te hebben.

Hardleers

Problemen bij Online.nl zijn niet nieuw. Sinds 2014 ontvangt de Consumentenbond veel klachten over de provider. Wegens aanhoudende problemen vroeg de Consumentenbond in maart 2016 aan de ACM om op te treden. De toezichthouder kan bedrijven waarschuwen en boetes opleggen wanneer zij regels overtreden. Op de website van de Consumentenbond staat een stappenplan met voorbeeldbrieven voor consumenten die problemen hebben met Online.nl.

Lees ook: