Teleurstellend vonnis over updatebeleid Samsung

De Consumentenbond vindt het teleurstellend dat hierdoor de eisen niet inhoudelijk behandeld zijn.

Oneerlijke handelspraktijk

De Consumentenbond daagde Samsung voor de rechter vanwege zijn gebrekkige updatebeleid voor Android-smartphones. Volgens de Consumentenbond maakt Samsung zich schuldig aan een oneerlijke handelspraktijk door het ontbreken van duidelijke informatie over het updaten van zijn toestellen. Bovendien voldoet Samsung niet aan de redelijke verwachting die consumenten van een smartphone mogen hebben door het ontbreken van daadwerkelijke updates.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Uiteraard zijn wij teleurgesteld over de uitspraak, maar wij vinden dat het principiële punt dat consumenten recht hebben op updates en het recht hebben daarover goed geïnformeerd te worden, nog recht overeind staat. De Consumentenbond beraadt zich op vervolgstappen.'

Advocaat van de Consumentenbond Marieke Neervoort, van advocatenkantoor SOLV: 'De rechter durfde het niet aan om in kort geding vorderingen toe te wijzen die zo'n grote impact hebben op Samsung. Terwijl consumenten duidelijk informeren over hoe lang je na aankoop nog updates van Samsung blijft ontvangen, helemaal niet ingewikkeld of kostbaar is.'



Campagne 'Updaten!'

De Consumentenbond startte in juli 2015 de campagne 'Updaten!' om fabrikanten van Android-smartphones aan te sporen software-updates beschikbaar te stellen en consumenten daarover duidelijk te informeren. Software-updates zijn cruciaal om smartphones veilig te houden en consumenten te beschermen tegen cybercriminelen en het verlies van hun persoonlijke gegevens. Inmiddels steunen ruim 21.000 consumenten de campagne van de Consumentenbond.

