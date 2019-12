Kort geding tegen Samsung

Uitspraak

Update 8 maart 2016: de rechtbank Amsterdam heeft de eisen van de Consumentenbond wat betreft het updatebeleid van Samsung afgewezen wegens het ontbreken van een spoedeisend belang. Er is volgens de rechtbank onvoldoende aangetoond dat van Stagefright op Samsung-smartphones een acuut beveiligingsrisico uitgaat. Er is geen exploit aangetoond en het is niet voldoende duidelijk geworden hoeveel (oudere) toestellen met kwetsbaarheden voor Stagefright sinds juli 2013 zijn verkocht. Ook vindt de rechtbank de belangen van de leden van de Consumentenbond in dit kader niet afwegen tegen de grote gevolgen die het inwilligen van de eisen voor Samsung zou hebben; de rechter vindt een kort geding daarvoor niet de geëigende procedure. Lees meer over de afwegingen van de rechtbank in het vonnis (pdf).

De eisen

De Consumentenbond daagt Samsung voor de rechter vanwege hun gebrekkige updatebeleid voor Android-smartphones. Volgens de Consumentenbond maakt Samsung zich hiermee schuldig aan een oneerlijke handelspraktijk. De eisen van de Consumentenbond aan Samsung in het kort:

Samsung moet de consument duidelijk informeren over:

Stagefright

toekomstige kritieke beveiligingslekken

het update- en upgradebeleid van Samsung

En daadwerkelijk updates en upgrades ter beschikking stellen door:

Stagefright te patchen

toekomstige kritieke beveiligingslekken te patchen

gedurende 2 jaar na aankoop regelmatig updates en upgrades beschikbaar te blijven stellen

De Consumentenbond richt zich in eerste instantie op Samsung, aangezien Samsung de onbetwiste marktleider van Android-telefoons in Nederland is.

Stukken van de advocaat

De advocaat van de Consumentenbond, Marieke Neervoort van advocatenkantoor SOLV, brengt in verschillende stappen van de procedure de eisen aan Samsung naar voren.

Op 2 december 2015 verstuurt de Consumentenbond een sommatiebrief (pdf, in het Engels) aan Samsung.

verstuurt de Consumentenbond een (pdf, in het Engels) aan Samsung. Na de sommatiebrief is de Consumentenbond met Samsung in gesprek gegaan. Dit leidt niet tot het gewenste resultaat en daarom daagt de Consumentenbond Samsung voor de rechter. Dat gebeurt op 18 januari 2016 met een dagvaarding (pdf).

met een (pdf). Op 16 februari 2016 vindt het kort geding in de rechtbank Amsterdam plaats. De advocaten van de Consumentenbond en Samsung dragen de pleitnota (pdf) voor. In de pleitnota staat meer over de eisen en de bewijzen.

Meer informatie over de zitting

Onderzoeksbevindingen van gerechtelijk deskundige

Voor het kort geding is onderzoek uitgevoerd door gerechtelijk deskundige prof. dr. ing. Hans Mulder, werkzaam bij Venture Informatisering Adviesgroep, in samenwerking met DPA B-Able uit Veenendaal. DPA B-Able is specialist in Informatiebeveiligingsadviezen en -oplossingen. Eén van de conclusies van het deskundigenrapport van Hans Mulder en het onderzoeksverslag van DPA B-Able is dat Samsungs proces voor veiligheidsupdates niet optimaal verloopt:

Sinds januari 2016 is weliswaar het Stagefright-lek gepatcht, maar andere kwetsbaarheden (zoals Certifi-gate) niet.

De doorlooptijd tussen bekendmaking van een kwetsbaarheid en het beschikbaar stellen van patches is te lang. Daardoor lopen consumenten lang het risico persoonlijke gegevens te verliezen.

De informatie op de website van Samsung over de kwetsbaarheden, periode dat de smartphones worden ondersteund en informatie over de toestellen is erg vaag.

Campagne Updaten!

De Consumentenbond startte in juli 2015 de campagne Updaten! om fabrikanten van Android-smartphones aan te sporen software-updates beschikbaar te stellen en consumenten daarover duidelijk te informeren. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat 82% van de onderzochte Samsung-telefoons in de 2 jaar na introductie niet voorzien waren van de nieuwste versie van Android. Software-updates zijn cruciaal om smartphones veilig te houden en consumenten te beschermen tegen cybercriminelen en het verlies van hun persoonlijke gegevens.

