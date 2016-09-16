Van ACM mogen zorgverzekeraars tarieven ziekenhuizen bekend maken

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Wij zijn blij dat de ACM nu aangeeft dat verzekeraars geen belemmeringen hoeven te voelen om de tarieven openbaar te maken. Natuurlijk hopen we dat verzekeraars nu snel ingaan op ons verzoek om hun tarieven met ons te delen en horen graag van ze.

Tarieven openbaar

De Consumentenbond pleit er wel voor dat de tarieven openbaar worden gemaakt voor iedereen, niet enkel voor de eigen verzekerden en ook tarieven die de eigen risicogrens overschrijden. Combée: ‘We vinden het wel jammer dat de ACM de mogelijkheden om tarieven transparant te maken alleen bij de zorgverzekeraars legt. Met betrekking tot de informatieverschaffing door zorgaanbieders zijn er blijkbaar reserves. Voor de Consumentenbond gaat het om dezelfde informatie, waarbij ziekenhuizen ook een rol kunnen spelen in het transparant maken hiervan.

Recht op informatie

De Consumentenbond vindt het verkrijgen van prijsinformatie voor consumenten van groot belang. Combée: ‘We zien het als het beginpunt van ons hogere doel: het toegankelijk maken van echte keuze informatie; prijs en kwaliteit. Consumenten hebben recht op informatie over de prijzen en wij zien vooralsnog geen nadelige consequenties van het transparant maken daarvan.’

Lees ook: