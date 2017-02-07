Banken voeren naam-nummercontrole in

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Na veel excuses als ‘te complex’ en ‘te duur’, blijkt dat een naam-nummersysteem wel degelijk ingevoerd kan worden. Fantastisch nieuws voor Nederlandse consumenten dat deze zogenoemde ‘IBAN-Naam check’ er in 2017 komt, maar je vraagt je af waarom er zolang gedaan werd alsof we iets onmogelijks vroegen.’

De Consumentenbond kreeg eerder dit jaar de banken zover dat er maatregelen worden getroffen om consumenten te helpen hun financiële adresboek veiliger te maken. Ook wil de Consumentenbond dat banken die nog steeds banknummers uitgeven van vervallen IBAN nummers hier direct mee ophouden.

Acties

De Consumentenbond toonde met onderzoeken meermaals aan dat er bij consumenten en klantenservices van banken veel onwetendheid is over naamnummercontrole en dat oplichters eenvoudig een slaatje kunnen slaan uit de anonimiteit van rekeningnummers.

Op de campagnesites van de Consumentenbond en AVROTROS Opgelicht!? werden tienduizenden handtekeningen verzameld voor het invoeren van de naamnummercontrole. Henk Nijboer (PvdA) heeft Kamervragen gesteld over dit onderwerp.