Heibel over Duits matrasschuim

Update 30-10-2017

Het Duitse Bondsinstituut voor Risico-inschatting BfR verklaart na eigen onderzoek dat er - ook voor consumenten die in aanraking komen met matrassen waar schuim in zit met componenten uit de bewuste BASF-partij - geen gezondheidsrisico is. Het BfR heeft ook de gemeten waardes gepubliceerd van het dichloorbenzeengehalte van de onderzochte partij PU-schuim. Dit laatste is een nieuwe ontwikkeling.

Geen van de bedrijven die na eigen onderzoek verklaarden dat er geen gezondheidsgevaar was, heeft precieze meetwaardes gepubliceerd. De Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest wacht eerst zijn eigen onderzoek af voor zij een standpunt inneemt over de veiligheid van matrassen die na de productiefout van BASF zijn geproduceerd.

Nederlandse fabrikanten

Ook in Nederland hebben vele fabrikanten hun productie en uitlevering van matrassen onmiddellijk stilgelegd na de waarschuwing van BASF. Diverse fabrikanten, zoals Emma-matras, Mattsleeps, Avek en Auping lieten hun matrassen onderzoeken en weten inmiddels dat hun matrassen veilig zijn. Maar bij bijna geen enkel matrasmerk is hierover informatie te vinden voor consumenten.

Na een rondje langs de websites en social media-accounts van ruim 10 grote merken waren alleen publicaties te vinden bij Auping en Avek. Voor consumenten is daardoor nog steeds niet te achterhalen welke merken mogelijk het BASF-schuim hebben verwerkt.

BASF: ‘Geen gezondheidsgevaar’

BASF Duitsland verklaarde op 12 oktober in een persbericht dat er op basis van 'nader onderzoek geen reden is om uit te gaan van een gevaar voor de gezondheid'. Een Nederlandstalige versie van het bericht is inmiddels ook verschenen op de Nederlandse website van BASF.

Eigen onderzoek

De Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest (SW) reageerde sceptisch op de verklaring en stelt in het (Duitstalige) bericht op hun website dat zolang de meetresultaten van de onderzoeken niet bekend worden gemaakt, het onmogelijk is om te checken of een uitspraak over gezondheidsgevaren correct is. Het Bondsinstituut voor Risico-inschatting BfR heeft zijn meetwaardes nu wel bekendgemaakt. SW, partner in de matrassentest van de Consumentenbond test op dit moment zelf matrassen die in de periode van de productiefout bij BASF geproduceerd zijn, en wacht eerst zijn eigen testresultaten af.

Schadelijk

Dichloorbenzeen is een component van TDI, een belangrijk onderdeel van polyurethaanschuim, ook wel PU-schuim genoemd. In hoge concentraties is dichloorbenzeen schadelijk voor de huid, ogen en luchtwegen en veroorzaakt het mogelijk kanker.

BASF stelde begin oktober fabrikanten op de hoogte dat er mogelijk door een productiefout tussen 25 augustus en 29 september een te hoge concentratie dichloorbenzeen terecht zou zijn gekomen in het TDI dat BASF produceert en dat verwerkt wordt in PU-schuim. PU-schuim is de meestgebruikte vulling voor matrassen van alle soorten.

PU-schuim is de basis voor koudschuim, maar wordt ook verwerkt in traagschuim-, pocketvering- en binnenveringmatrassen.

Grondig luchten

BASF benadrukt dat het dichloorbenzeen dat gebruikt wordt voor de productie van PU-schuim snel vervliegt. Omdat dichloorbenzeen niet de enige vluchtige stof is die in (matras)schuimvulling gebruikt wordt, is het beter om een nieuwe matras eerst grondig te luchten voor je hem in gebruik neemt en opdekt.

Heb je daar geen plaats voor, laat dan de eerste week elke dag na het slapen de matras luchten door al het beddengoed eraf te halen en liefst het slaapkamerraam open te laten.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen consumenten zich het best melden bij de winkel of de fabrikant.

