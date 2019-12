Klok helpt zorgverzekeraars herinneren aan deadline

De Consumentenbond stelt al jaren dat consumenten niet of nauwelijks een goede afweging kunnen maken voor een zorgverzekering. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Er zitten elk jaar enorme hiaten in de informatie van zorgverzekeraars en daarnaast is het bijzonder onoverzichtelijk dat er zo veel poliscombinaties worden aangeboden. Hierdoor is de kans groot dat verzekerden de verkeerde keuzes maken. Wij willen dan ook dat zorgverzekeraars dit jaar hun zaken op 13 november echt op orde hebben, iets waar wij ze halverwege 2017 al op hebben gewezen. Ze hebben dus ruim de tijd gehad om orde te scheppen in de polis chaos.’

De polisjungle-klok helpt de verzekeraars herinneren aan deze deadline. Verzekerden kunnen tot 31 december nagaan of ze goed verzekerd zijn of dat een wijziging in hun huidige verzekering of overstap naar een andere verzekeraar raadzaam is.

Eisen aan zorgverzekeraars

De Consumentenbond heeft een aantal eisen voor zorgverzekeraars:

Bied een volledig overzicht van de gecontracteerde zorgverleners.

In de voorgaande jaren publiceerden zorgverzekeraars half november lijsten met zorgverleners waarmee ze afspraken hadden gemaakt, maar die lijsten waren verre van volledig en konden nog veranderen.

De zorgverzekeringskaart is een kort overzicht van de belangrijkste onderdelen van de zorgpolis, maar dit overzicht laat nog heel wat te wensen over. Zo ontbreekt de informatie hoe verzekeraars omgaan met volumeplafonds en de consequenties daarvan voor de verzekerde.

Volumeplafonds zijn de afspraken die verzekeraars maken met zorgaanbieders over de maximalen hoeveelheid zorg die zij mogen/kunnen bieden.

Het aantal polissenis nu nog steeds veel te groot, waardoor consumenten geen reële afweging kunnen maken. De Consumentenbond telde vorig jaar ongeveer 1200 mogelijke combinaties van basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen.

Nu zijn er (tien)duizenden collectiviteiten met premiekortingen die onzichtbaar zijn voor consumenten.

Veel verzekeraars bieden nog steeds exact dezelfde polissen aan onder verschillende namen binnen hun verzekeraarsconcern. Dit is verwarrend voor consumenten.

Deze term suggereert een tussenvorm tussen naturapolis en restitutiepolis terwijl het in feite gewoon een naturapolis is.

Alleen bij een restitutiepolis kunnen consumenten ervan uitgaan dat er geen beperkte vergoeding geldt bij niet-gecontracteerde zorgverleners.

