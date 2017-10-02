Klok helpt zorgverzekeraars herinneren aan deadline

De Consumentenbond stelt al jaren dat consumenten niet of nauwelijks een goede afweging kunnen maken voor een zorgverzekering. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Er zitten elk jaar enorme hiaten in de informatie van zorgverzekeraars en daarnaast is het bijzonder onoverzichtelijk dat er zo veel poliscombinaties worden aangeboden. Hierdoor is de kans groot dat verzekerden de verkeerde keuzes maken. Wij willen dan ook dat zorgverzekeraars dit jaar hun zaken op 13 november echt op orde hebben, iets waar wij ze halverwege 2017 al op hebben gewezen. Ze hebben dus ruim de tijd gehad om orde te scheppen in de polis chaos.’

De polisjungle-klok helpt de verzekeraars herinneren aan deze deadline. Verzekerden kunnen tot 31 december nagaan of ze goed verzekerd zijn of dat een wijziging in hun huidige verzekering of overstap naar een andere verzekeraar raadzaam is.

Eisen aan zorgverzekeraars

De Consumentenbond heeft een aantal eisen voor zorgverzekeraars: