Afrader: campingbedje Easyfold van Kekk onveilig

Bodem, rits en bevestiging bodemverhoger niet op orde

De Easyfold faalde op meerdere punten tijdens de test. Het mechanisme dat de bedbodem uitgeklapt moest houden ging stuk. Verder liet de rits van de matras los en was de bodemverhoger niet volgens de veiligheidsnorm bevestigd. Ook bleek de matras eenvoudig op te tillen door een kind. Dit is gevaarlijk omdat kinderen dan onder de matras terecht kunnen komen, wat verstikkingsgevaar oplevert.

Ook andere modellen niet perfect

De Consumentenbond voegde 8 modellen toe aan de vergelijker van campingbedjes en keek daarbij naar de veiligheid, stevigheid, stabiliteit en het gebruiksgemak. Zeven bedjes doorstonden de meeste testonderdelen goed, al lieten ook zij af en toe wat steken vallen. Zo raakte bij een model de rits los van het luik waarmee oudere kinderen zelf in en uit het bedje kunnen kruipen. En bij een ander bedje was de stof niet voldoende brandvertragend.

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