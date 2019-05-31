Banken moeten beter meewerken aan verduurzaming woning

Huizenkopers die hun woning energiezuiniger willen maken, mogen meer lenen om dit te realiseren (tot 106% van de woningwaarde). Tien van de 38 hypotheekverstrekkers die de Consumentenbond bekeek, werken daar echter niet aan mee, waaronder Aegon en ING. Andere banken bieden die mogelijkheid wel, maar rekenen een fikse renteopslag over het héle hypotheekbedrag, waardoor het voor consumenten erg onaantrekkelijk wordt. Onder meer Regiobank, SNS en Venn Hypotheken doen dat.

Teleurstellend

Ook de voorwaarden bij het verbouwingsdepot zijn niet bij elke bank gunstig. Uit het verbouwingsdepot worden de rekeningen voor de duurzame aanpassingen betaald. Over dat geld betaalt en ontvangt de huiseigenaar rente. Die rentes zijn meestal gelijk aan elkaar en dus kostenneutraal. Maar sommige banken geven een lagere spaarrente dan de hypotheekrente die zij in rekening brengen.

‘Teleurstellend’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond : ‘Veel consumenten dragen graag hun steentje bij aan de verduurzaming, maar hebben daar onvoldoende middelen voor. Banken hebben die middelen wel. Dus ik zou zeggen: help die mensen in plaats van ze te ontmoedigen’.

Goede voorbeeld

Gelukkig zijn er ook banken met nieuwe financieringsmogelijkheden om investeringen in energiebesparende maatregelen mogelijk te maken. ABN Amro, ASN Bank, Florius en Triodos Bank bieden tegen een lage rente aanvullende leningen aan. ASN, ABN en Florius tellen de duurzaamheidslening bovendien niet op bij de rest van het hypotheekbedrag om de hypotheekrente te bepalen. Triodos Bank en Rabobank bieden ook gunstige regelingen bij het aanschaffen van woningen die al (heel) duurzaam zijn. De Consumentenbond roept de achterblijvers op het goede voorbeeld van hun concurrenten te volgen.

Een volledig overzicht (pdf) van hoe hypotheekverstrekkers omgaan met duurzaamheidsfinanciering staat in de Consumentengids van deze maand.

De hypotheekrentevergelijker van de Consumentenbond laat zien welke banken duurzaamheidsleningen verstrekken.

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