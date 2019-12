Klimaatakkoord: eerlijkere lastenverdeling, maar nog te veel onduidelijk

Door handig geschuif met belastingen door de overheid, lijkt het erop dat de energierekening van consumenten niet omhoog gaat. Een belangrijk punt voor consumenten, die de pijn van de gestegen energiekosten dit jaar flink in hun portemonnee voelden. Daarnaast komen de kosten van de Opslag Duurzame Energie meer op het bordje van bedrijven te liggen en minder bij huishoudens. Daardoor worden de lasten eerlijker verdeeld. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat is absolute winst. We hebben hiervoor gepleit en we zijn blij dat dat is overgenomen. De belofte ‘de vervuiler betaalt’ wordt hiermee voor een deel ingelost.’

Veel open eindjes

De Consumentenbond is wel teleurgesteld over het feit dat veel plannen nog niet concreet zijn uitgewerkt. Molenaar: ’We zien nog veel open eindjes. Een groot deel van het akkoord gaat over het creëren van een aantrekkelijk en duidelijk handelingsperspectief voor consumenten. Dan mag je ook verwachten dat randvoorwaarden, zoals subsidies, goed uitgewerkt zijn. Maar dat is niet gelukt. Zo zijn financieringsmogelijkheden zoals de Gebouw Gebonden Financiering en het nieuw te vormen Warmtefonds, waarmee huiseigenaren op een voor hen betaalbare manier hun huis moeten kunnen verduurzamen, nog niet concreet. En ook is er nog geen duidelijke toezegging over het vervolg van de ISDE-subsidie (voor onder andere de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen) en of die ook gaat gelden voor isolatiemaatregelen. Molenaar: ‘Consumenten moeten weten waar ze aan toe zijn. Alleen op die manier creëer je draagvlak’.

Consumentenbond blijft meedenken

Ter voorbereiding op het Klimaatakkoord, overlegden verschillende maatschappelijke organisaties aan zogenaamde Klimaattafels. De Consumentenbond praatte aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving mee over onder meer de verduurzaming van woningen. Ook bij de uitwerking van de plannen blijft de Consumentenbond betrokken.

Warmtetarieven

Buiten het akkoord om, maakt de aangekondigde hogere belasting op gas, wel duidelijk dat de tarieven van stads- en blokverwarming moeten worden gemaximeerd. Die tarieven zijn nu nog gekoppeld aan de gasprijs. Eerder stuurde de Consumentenbond hierover een brief aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

