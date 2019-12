Nutriscore op ontbijtgranen maakt verschillen direct duidelijk

Nieuws|Om de voedingswaarde van ontbijtgranen in kaart te brengen, berekende de Consumentenbond de Nutriscore van 70 producten. Van de 20 ontbijtgranen voor kinderen krijgt slechts 25% een A, de gezondste score. Bij de 50 ontbijtgranen voor volwassen is dat 44%.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Hiermee laten we nogmaals de kracht van Nutriscore zien: consumenten krijgen direct een realistisch beeld van de voedingswaarde. Wij willen dat dit voedselkeuzelogo op alle voedingsmiddelen komt, zodat in één oogopslag te zien is welk product gezond is en welke niet. Consumenten kunnen daarmee veel makkelijker een keuze maken.’

Totaaloordeel

Nutriscore is een Frans voedselkeuzelogo dat met een totaaloordeel laat zien hoe gezond een product daadwerkelijk is. Op het oog vergelijkbare producten kunnen heel verschillend scoren. Zo bestaat de biologische cornflakes van Albert Heijn vrijwel alleen uit mais en scoort een A. Kellogg’s voegt aan zijn cornflakes zout en suiker toe en die krijgt daarom een C. En ook bij typische kinderproducten zijn er grote verschillen. Zo krijgt de 'Quaker kids crunchy mix-up chocolate flavour' een A, terwijl de 'Jordans junior chocolate granola', met meer suiker en verzadigd vet, een C scoort.

Nutriscore ontbijt

Op dinsdag 2 juli organiseerde de Consumentenbond een Nutriscore ontbijt op het Plein in Den Haag. Politici, bedrijven en consumenten konden hier ontbijten met de ontbijtgranen uit de test en zelf ervaren hoe Nutriscore in de praktijk werkt.

Steun het burgerinitiatief!

De Consumentenbond is samen met andere Europese consumentenorganisaties een burgerinitiatief gestart om Nutriscore in Europa verplicht in te voeren. Consumenten kunnen dit burgerinitiatief tekenen.

