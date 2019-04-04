Twee autostoeltjes Afraders na botsproef

Kruisbandje stoeltje Chicco schiet los

Bij het stoeltje van Chicco schiet het kruisbandje los waardoor de baby onbeschermd uit het stoeltje vliegt. De oorzaak is het gespje waarmee het bandje geborgd is: waar dat normaal van metaal is, is dat hier van kunststof en niet sterk genoeg. Chicco wordt in Nederland verkocht, maar deze nieuwe i-Size versie zien de experts alleen in een enkele (web)winkel. Fabrikant Chicco reageerde onmiddellijk. Er gaat een waarschuwing uit, de productie wordt aangepast en bezitters van zo’n stoeltje kunnen bij de klantenservice een vervangend gespje krijgen.

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Stoeltje Babystyle Oyster komt los van onderstel

De Babystyle Oyster is voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk te koop en vanuit Nederland alleen met een omweg te bestellen. Toch waarschuwt de Consumentenbond ook voor dit zitje. In de botsproef bezweek de bevestiging van het autostoeltje op het onderstel, waarna het stoeltje met kind en al gelanceerd werd.

Beide stoeltjes zijn wel goedgekeurd volgens de nieuwe i-Size norm. De botsproef van de Consumentenbond is zwaarder dan die norm voorschrijft. De test van deze en andere nieuwe autostoeltjes is nog bezig. De volledige resultaten worden eind mei gepubliceerd.

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