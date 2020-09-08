Consumentenbond wil verkoopverbod onveilige kindergordel SmartKidBelt

De SmartKidBelt is een gordelgeleider die het heup- en diagonale deel van de autogordel bij elkaar trekt. Zo wordt de autogordel passend voor kinderen en zou een autostoeltje of zittingverhoger overbodig zijn.

In de test van de Consumentenbond blijkt dat de SmartKidBelt in een frontale botsing het schouderdeel van de gordel niet laag houdt. De gordel blijft dan niet weg bij de hals van het kind. Het heupdeel trekt bij een botsing bovendien omhoog. De gordel dringt dan diep in de buik wat een zware belasting is voor de ingewanden.

Een kind kan op deze manier (zeer) ernstig gewond raken. De SmartKidBelt is dan ook niet veiliger dan een kind zonder zitje in gewone autogordels vervoeren. En dat is verboden voor kinderen kleiner dan 1.35 meter.

Goedkeuring onbegrijpelijk

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is onbegrijpelijk dat de SmartKidBelt in Polen is goedgekeurd. Keuringsinstanties in andere Europese landen hadden deze goedkeuring nooit gegeven.

Het probleem is dat fabrikanten zelf een keuringsinstantie mogen uitzoeken en dus kunnen kiezen voor één die de regels flexibel interpreteert. Eenmaal goedgekeurd mag een product dan overal in Europa verkocht worden.

Dit goedkeuringslabel zet ouders op het verkeerde been. Die realiseren zich niet dat het bij een botsing gruwelijk mis kan gaan.’

Verkoopverbod en terugroepactie

De Consumentenbond raadt het gebruik van de Smartkidbelt sterk af en pleit voor een verkoopverbod en terugroepactie. (Groot)ouders die willen weten welke kinderzitjes wél veilig en comfortabel zijn, kunnen de productvergelijker van de Consumentenbond raadplegen.

De Consumentenbond raadt ook af om producten direct vanuit Azië te bestellen. Uit onderzoek van de Britse consumentenorganisatie ‘Which’ blijkt dat veel van deze zogenoemde zelf-import producten onveilig zijn.

De Consumentenbond vond op de markt meer niet goedgekeurde gordelgeleiders en raadt deze ook ten zeerste af.

Lees meer over: