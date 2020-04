Vegetarisch broodbeleg meestal gezonder dan vleeswaren

De Consumentenbond berekende de Nutri-Score van vegetarische en ‘gewone’ vleeswaren. Nutri-Score geeft een oordeel over de voedingswaarde van een product, variërend van een groene A (gezondere keuze) tot een rode E (ongezondere keuze). Vleeswaren krijgen meestal een D of E, vergelijkbare vegetarische producten scoren iets hoger met een C of D. Hiermee is vegetarisch broodbeleg niet alleen beter voor dier en milieu dan reguliere vleeswaren, maar biedt het ook gezondheidsvoordelen.

Zo scoort reguliere filet americain een D, terwijl de vegetarische variant meestal een C krijgt en die van Jumbo zelfs een A. Bij andere ‘vlees’soorten is het beeld vergelijkbaar. Zo krijgen (kip)filet en ham Nutri-Score D. De vegetarische tegenhangers scoren meestal een C en soms een A.

Minder vet, maar wel te veel zout

Vegetarisch broodbeleg heeft over het algemeen een gezondere samenstelling dan echt vlees omdat het minder verzadigd vet bevat. Net als bij gewone vleeswaren zit er wél vaak te veel zout in de vegetarische producten.

Gemiddeld bevatten vegetarische vleeswaren bijna 2 gram zout per 100 gram, bij vleesbeleg is dat iets meer dan 2 gram. Het Voedingscentrum vindt dat er in kant-en-klare vleesvervangers niet meer dan 1,1 gram zout mag zitten. Mede daardoor vallen vegetarische vleesvervangers buiten de Schijf van Vijf.

Maatregelen

De Consumentenbond pleit voor maatregelen om het zoutgehalte in vleesvervangers voor op brood te verlagen. Voor vleesvervangers bij de warme maaltijd zoals vegaburgers, zijn er al wel richtlijnen voor de maximale hoeveelheid zout, al kunnen die volgens de Consumentenbond een stuk strenger.

Lees ook: