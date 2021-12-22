ING en de Consumentenbond akkoord over compensatie te hoge rentes

De regeling geldt voor klanten met een Doorlopend Krediet en/of Continu Limiet. De variabele rente hierover hoort mee te bewegen met de marktrente, maar in een aantal gevallen bleef de rente jarenlang hoog, terwijl de marktrente daalde. Die te veel betaalde rente betaalt de bank nu terug.

Compensatie vanaf 2001

De compensatie wordt berekend vanaf 2001 en geldt voor klanten die meer dan €50 te veel rente hebben betaald. De Consumentenbond en ING gaan de komende periode verder in gesprek over de producten Gespreid Betalen op de Creditcard en kort-rood staan. Deze producten vallen niet onder de regeling.

Onderzoek naar woekerrentes

In december 2020 startte de Consumentenbond een onderzoek naar woekerrentes. Eerder dat jaar oordeelde het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) dat ABN AMRO, Santander en Vesting Finance te veel rente in rekening brachten bij hun klanten. De Consumentenbond ontving ook klachten van klanten bij andere banken en ging in gesprek met ING, ABN Amro en Rabobank. Santander en Vesting Finance weigeren met de Consumentenbond in gesprek te gaan. Op 6 september bereikten de Consumentenbond en ABN een akkoord over een terugbetalingsregeling. Op 15 december presenteerde de Rabobank zijn compensatieregeling.

Voorbeeld volgen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'We zijn blij dat nu de derde grootbank zijn verantwoordelijkheid neemt en op een juiste manier zijn fouten herstelt. We roepen andere banken op dit voorbeeld te volgen en schoon schip te maken.'