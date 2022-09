Het besluit van ABN AMRO volgt op een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Deze besliste op 10 augustus 2022 dat banken bij het berekenen van compensatie voor te hoge rente, ook rekening moeten houden met het zogenoemde rente-op-rente effect. Volgens het klachteninstituut hadden consumenten de te veel betaalde rente kunnen gebruiken om hun lening af te lossen. Door die aflossing zouden ze over de rest van de lening minder rente hebben betaald.

Compensatieregeling

Verschillende banken in Nederland rekenden jarenlang een te hoge rente op doorlopende kredieten. Deze rente hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bleef in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde. In september 2021 werden de Consumentenbond en ABN AMRO het eens over het terugbetalen van de te veel betaalde rente. In december 2021 volgde een akkoord met ING over een compensatieregeling. Ook de Volksbank en Rabobank kwamen met een compensatieregeling voor zogeheten woekerrentes. De Rabobank was echter de enige die bij de berekening van het compensatiebedrag direct rekening hield met het rente-op-rente effect. Op 2 september 2022 maakte ING bekend ook rente op rente te vergoeden.

Andere banken

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat nu de grootste 3 banken in Nederland rente op rente vergoeden is heel goed nieuws voor consumenten. We roepen andere banken op dit voorbeeld te volgen, want er zijn nog steeds banken die niets of niet alles vergoeden.’

Andere kredietverstrekkers die te veel rente in rekening brachten zijn Santander, Vesting Finance (Hollandsche Disconto Voorschotbank) en Interbank.

Lees meer over de compensatieregleing van ABN AMRO.